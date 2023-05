Autostrade, raffica di chiusure per lavori: la mappa dei cantieri

Firenze, 22 maggio 2023 – Tante chiusure per lavori in Toscana sulla rete autostradale. Ecco gli interventi in cantiere per i prossimo giorni.

Direttissima A1

Sulla A1 Milano Napoli Direttissima aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Aglio e l'allacciamento con la A1 Panoramica in località La Quercia, verso Bologna. Il tratto sarà chiuso, per consentire lavori di ammodernamento delle gallerie "Buttoli" e "Largnano", nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, con orario 21-6. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

La stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

A1 Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività nelle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 21 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 maggio:

- sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze,

La stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20-6, sarà chiusa anche l'area di servizio "Roncobilaccio ovest".

Dalle 21 di venerdì 26 alle 6 di sabato 27 maggio

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio Km 255+450), verso Firenze.

La stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nella suddetta notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Roncobilaccio ovest".

Nelle due notti di sabato 27 e domenica 28 maggio, con orario 21-6:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze.

La stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nelle due suddette notti sarà inoltre chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", con orario 20-6. In alternativa alle suddette chiusure, chi da Bologna è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alle chiusure delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Montecatini

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività relative alle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25 maggio, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia;

in uscita per chi proviene da Pisa: Chiesina Uzzanese.

Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 22 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.

Barberino-Calenzano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 21 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 Barberinese e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire in direzione del capoluogo toscano.

Prato Est

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività relative alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Prato Est, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.

Pistoia

- Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 maggio, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Pisa: Montecatini;

-in uscita per chi proviene da Firenze: Prato ovest.