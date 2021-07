Firenze, 14 luglio 2021 - Ricordate il caos sull’Autosole nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana: camion e auto intrappolate per verifiche urgenti su tratti dell’A1? Stasera e domani sera sarebbero previste, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, due chiusure per verifiche di Aspi su un viadotto tra Barberino e Calenzano con deviazioni in entrambe le direzioni sulla strada provinciale per poi rientrare in A1. Secondo il piano di lavoro sarebbero state individuate appunto sul calendario stanotte e quella di giovedì per effettuare la prova di carico sul viadotto Torraccia. Il ministero delle Infrastrutture ha richiesto la verifica su viadotti e ponti finalizzata a constatarne la rispondenza ai parametri previsti dalla più recente normativa.

L’esame delle strutture fa parte del processo in corso di controllo su tutti i viadotti della rete, svolto da specializzate società esterne di ingegneria e con il supporto di esperti e professori universitari. Nelle ultime ore si sono incontrati la direzione di tronco di Aspi e i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino e la prefettura di Firenze. Sarebbe percio prevista per entrambi le notti la chiusura nel tratto tra Barberino e Calenzano, in entrambe le direzioni. Chi da Bologna va verso Firenze dopo l’uscita obbligatoria a Barberino potrà percorrere la Sp8 per rientrare sulla A1 al casello di Calenzano. Percorso inverso per chi è diretto verso Bologna.