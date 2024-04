Autopalio Siena-Firenze: tratti chiusi di notte per lavori, ecco dove e quando

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze (Autopalio) sono in corso i lavori di manutenzione programmata avviati dall'Anas per la riqualificazione dell'infrastruttura e tra questi, riporta una nota, proseguono gli interventi di risanamento dei cavalcavia.

Per consentire la prossima fase dei lavori «saranno necessarie limitazioni temporanee al transito che sono state programmate esclusivamente in orario notturno». Nel dettaglio, da lunedì 22 aprile a venerdì 10 maggio il raccordo Siena-Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Poggibonsi Sud e Colle di Val d'Elsa Nord dalle 21,30 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Invece, ieri, prosegue la nota, è stato rimosso il cantiere in corrispondenza del viadotto 'Cassià (km 54,700), in località Tavarnuzze, tra lo svincolo di Impruneta-Greve in Chianti e lo svincolo per Firenze/innesto autostrada A1 al casello Impruneta (ex Firenze Certosa).

I lavori, avviati da Anas sempre nell'ambito del piano di riqualificazione del raccordo Siena-Firenze sono terminati nella parte superiore dell'opera e proseguono al di sotto della sede stradale senza interferenze con la circolazione.

L'intervento, per un investimento di 1,17 milioni di euro, riguarda in particolare il rifacimento delle solette di transizione, la sostituzione dei giunti di dilatazione e il risanamento delle pile e dei cordoli laterali in calcestruzzo in entrambe le carreggiate.