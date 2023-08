Tragedia all’autodromo del Mugello, muore pilota di 52 anni. Chi era la vittima

Scarperia, 27 agosto 2023 – Una gara amatoriale finita in tragedia. Nicola Sartori, 52 anni, è morto in un drammatico incidente avvenuto all’interno dell’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze).

Sartori è rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla 'Promo racing cup 2023', serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Sartori era nato a Cavarzere il 16 febbraio 1971 ed residente ad Adria. Il 52enne, oltre che appassionato di motociclismo, era un campione di arti marziali: era stato infatti maestro di karate a Padova, città dove ha insegnato a tanti giovani amanti delle arti marziali e dove ha sede la sua scuderia.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti, quel che è certo però è che i tre piloti sarebbero entrati in contatto nel tratto finale del rettilineo principale della pista mentre stavano partecipando alla competizione 'Amatori 1000 avanzata’.

Gli altri due piloti coinvolti avrebbero riportato fratture multiple e sono stati trasportati con l'elisoccorso al policlinico fiorentino di Careggi. A seguito del decesso del motociclista, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma oggi.