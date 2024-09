Arezzo, 19 settembre 2024 – Assisi e Chiusi della Verna insieme nell’esempio di San Francesco: Patto di amicizia siglato ieri alla Verna.

Un rapporto speciale quello tra i Comuni di Assisi e Chiusi della Verna, due luoghi importanti nella Vita di San Francesco e oggi punti di riferimento nel Cammino dedicato al Santo, che nella giornata di ieri hanno siglato un patto di amicizia nell’esempio del Santo Patrono d’Italia. Le celebrazioni per l’Ottocentenario sono iniziate ieri la mattina con la Santa Messa delle 11 presieduta da fra’ Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, alla presenza di tutti i vescovi della Toscana, dei sindaci dei paesi del territorio, dei primi cittadini di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, di Assisi Stefania Proietti e Firenze Sara Funaro, e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Al termine della messa solenne è stato siglato il gemellaggio tra il Comune di Chiusi della Verna e quello di Assisi, un patto nel nome di san Francesco che, come ha spiegato il sindaco di Chiusi della Verna Tellini, vuole lanciare un messaggio di pace e di unità e creare allo stesso tempo stesso una rete che rinforzi il turismo religioso, già in forte crescita. Testimone della sigla del patto di amicizia, insieme al Presidente Giani, anche la sindaca di Firenze Funaro, che ha poi tenuto la giunta programmatica nella sala consiliare di Chiusi, per rinforzare il forte legame tra Firenze e La Verna. “Il patto di amicizia che abbiamo siglato con la sindaca di Assisi Stefania Proietti, getta le basi per una collaborazione tra i luoghi di san Francesco, che mi auguro si amplierà anche agli territori del Cammino - ha dichiarato il sindaco Tellini - abbiamo lanciato un messaggio di pace e unità tra istituzioni che sia di esempio alle comunità”.