Arezzo, modifiche ai percorsi bus per lavori in via Mecenate

Arezzo, 7 marzo 2025 – Ad Arezzo a causa di lavori sulla sede stradale, dalle 8.30 di lunedì 10 marzo e fino alle 19 di venerdì 18 aprile 2025, sarà istituito il divieto di transito in viale Mecenate nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tortelli e Via Benedetto da Maiano.

Le linee bus di at Q, SI381 e U (nella sola giornata di sabato) e la linea G (per tutta la durata dei lavori) in uscita dalla città, giunte in viale Mecenate, svolteranno a destra in via Duccio di Boninsegna per poi riprendere il regolare percorso dalla rotatoria di via Leonardo da Vinci (Esselunga).

Per quanto riguarda il transito in entrata in città, le linee Q – SI381 – U (nella sola giornata di sabato) e le linee G – T – 21S – 22S – 138 – LS5 – LS6, giunte alla rotatoria di via Leonardo da Vinci (Esselunga), usciranno su via Duccio di Boninsegna, svolteranno a sinistra in via Mecenate e riprenderanno regolare percorso.

Durante i lavori saranno soppresse le seguenti fermate bus:

fermata 9@A01AE di viale Mecenate opposta all’incrocio con via Accolti;

fermata 9@A01AG di viale Mecenate opposta al civico 40;

fermata 9@A01F2 di viale Mecenate opposta al Park Multipiano.

In alternativa saranno installate due fermate provvisorie valide solo per il servizio urbano, una per ogni senso di marcia, in via Duccio da Boninsegna.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.