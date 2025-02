Arezzo, le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo Fiere e Congressi ospita nel fine settimana dal mercato delle pulci: la zona sarà interessata dai tradizionali divieti di sosta e modifiche alla circolazione nelle strade tradizionalmente coinvolte in occasione degli eventi al polo espositivo: dalle 12 alle 20 di sabato 15 e dalle 8 alle 20 di domenica 16 febbraio.

Da lunedì 17 febbraio scattano fino a venerdì 21 dalle 8 alle 17 il divieto di sosta con rimozione lungo il lato numeri dispari di via Antonio Nardi di fronte al civico 17 per una lunghezza di 10 metri e la chiusura al passaggio pedonale dell’adiacente marciapiede.

Fino a mercoledì 5 marzo 24 ore su 24 è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Vitiano dal civico 66 al civico 78.

Da martedì 18 a giovedì 20 febbraio, divieto di sosta con rimozione in corrispondenza dell’intersezione tra via Pitagora e via Carlo Forlanini nei seguenti orari: il 18 dalle 8,30 alle 17,30; il 19 dalle 1 alle 6 e dalle 12 alle 17,30; il 20 dalle 8,30 alle 17,30. Stessi orari disciplineranno, all’altezza del semaforo, la chiusura delle corsie d’immissione e i conseguenti divieti di svolta su viale Don Minzoni per chi proviene da San Leo e su via Fiorentina per chi proviene da viale Don Minzoni.

Sono prorogati a sabato 22 marzo i lavori che si trovano subito dopo l’ingresso in centro storico da porta san Clemente: dunque attenzione ancora al cantiere che comporta restringimento della carreggiata, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e i divieti di sosta e di utilizzo del marciapiede coinvolto.