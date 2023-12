Arezzo Fiere, dall’ultimo Cda le prospettive operative e il calendario delle manifestazioni 2024

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Ferrer Vannetti è appena uscito dalla riunione dell’ultimo Consiglio di amministrazione dell’anno a cui hanno preso parte appunto il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, con Ginetta Menchetti, collegata da remoto, in rappresentanza della Regione Toscana, Alessandra Joseph per il Comune e la Provincia di Arezzo, Sandra Bianchi, che opera con incarichi organizzativi e di gestione, e Gino Faralli, Sindaco Revisore.

E’ soddisfatto Vannetti: “Il bilancio 2023 si chiude positivamente, sia dal punto di vista della gestione del gran numero di eventi che si sono tenuti nel nostro centro fieristico, sia da quello della gestione economica dell’Ente”. Di fatto “il processo di rilancio di Arezzo Fiere e Congressi - spiega il presidente - è al centro del nostro agire, ed è stato ovviamente oggetto dell’ultimo Cda, nel corso del quale sono stati definiti ulteriormente i criteri operativi di questa positiva ripartenza di Arezzo Fiere.

Abbiamo ovviamente anche approvato il piano delle manifestazioni fieristiche che affronteremo nel 2024: ne sono già state programmate una ventina, ma ce sono altre in via di concretizzazione di cui daremo i contenuti e la tempistica a breve”.

Poi Vannetti entra sul terreno delle politiche di riassetto: “Dal punto di vista della gestione degli immobili - ha spiegato - stiamo lavorando per arrivare rapidamente alle autorizzazioni per la riapertura degli spazi della Fiera a grande eventi sportivi e di spettacolo pubblico, per portare il complesso fieristico a diventare, in pieno, un polo di attrazione sul territorio, ritrovando una funzione centrale anche per la nostra città. Per marzo dovremo avere notizie positive in proposito. E stiamo lavorando altrettanto fortemente anche per allargare l’area di parcheggi e per poter quindi rappresentare sempre più, come Ente Fiera, un elemento di crescita economica di Arezzo e del suo territorio acquisendo definitivamente una dimensione di prestigio nazionale e internazionale”.

“Portare avanti il rilancio di Arezzo Fiere e Congressi - conclude il presidente di Arezzo Fiere - come si vede, è quindi un progetto fatto di aspetti tra loro diversi, ma che hanno un comune denominatore: per andare avanti e arrivare agli obiettivi che ci siamo dati è fondamentale che resti viva l’attuale, positiva coesione operativa tra Arezzo Fiere e gli Enti del territorio: la Regione, la Provincia, il Comune, la Camera di Commercio e le Organizzazioni di rappresentanza delle organizzazioni di categorie sociali ed economiche del territorio a tutti i livelli”.

Calendario degli eventi già programmati da Arezzo Fiere per il 2024:

13/14 Gennaio– Arezzo Classic Motors, organizzato da Winterace Srl. Arezzo Fiere ospita il Salone veicoli da collezione. Nei diversi padiglioni e nelle aree esterne si potranno ammirare ma anche scambiare/acquistare auto e moto storiche, ricambi e accessori. Spazio anche all’editoria specializzata, all’automobilia e al modellismo.

18 e 29 Gennaio - Concorso ESTAR: Arezzo fiere e Congressi ospita la selezione dei candidati al bando per l’individuazione di “un posto di dirigente delle professioni sanitarie – area della diagnostica di laboratorio dell’Azienda Usl Toscana Sud Est” indetto da ESTAR, l’Ente di Supporto tecnico amministrativo regionale. 19/21 Gennaio - Finali Nazionali Freccette Elettroniche e Dart Master:

I migliori giocatori provenienti da tutta Italia si riuniranno e sfideranno ad Arezzo per salire sul tetto d’Italia, nelle finali di Freccette Elettroniche e Dart Master organizzate da ASD ODF.

6/8 Febbraio - Campus - Salone Dello Studente: L’evento dedicato agli studenti per conoscere tutti i percorsi post-diploma esistenti e quelli che stanno per essere attivati, dai corsi di laurea delle università, delle accademie e degli Its agli istituti tecnici superiori post-diploma e professionalizzanti. Si potranno inoltre simulare i test di ammissione delle facoltà a numero chiuso,valutare le proprie soft skill e soprattutto confrontarsi con professionisti, professori e psicologi dell’orientamento per una scelta così importante fatta consapevolmente.

24/25 Febbraio – Esotika Pet Show: Il Salone nazionale degli animali esotici e da compagnia con un ricco programma di eventi, anche didattici, per ogni settore della manifestazione: mostra scambio animali da compagnia, terrascaping, aquascaping, Expo Rettili, dog movie casting, falconeria, sheepdog, disc dog, obedience, esposizione internazionale felina, goldfish show, betta show, caridina show, Carpe koi, esposizione di cincillà,esposizione cavie peruviane, Pappa raduno, fattorie didattiche e molto altro ancora.

9/10 Marzo - Grande Mercato Delle Pulci: Undicesima edizione dell’iniziativa promossa da Arezzo Fiere e Bistrout. Prevista la partecipazione di oltre 600 espositori tra svuota soffitte e svuota armadi, collezionisti, hobbisti e professionisti vintage, handmade,sbaracco negozi, antiquariato e collezionismo per due giornate all’insegna del riciclo e del riuso con ristoro,spazio bimbi e relax.

16/17 Marzo – Passioni in Fiera Primavera: Uno spazio per vivere al meglio tutte le passioni: Agricoltura, Apicoltura, Canapa, AgrieTour, Campionato cinofilo, Mostra mercato uccelli, animali da voliera e da cortile e Mostra Ornitologica Nazionale. Per ogni settore saranno presenti Espositori e Aziende sia Nazionali che Internazionali, gli specialisti del settore con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti in arrivo che si potranno acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti.

16/17 Marzo – Arezzo Nirvana: Nirvana Fiera Del Benessere Dell'esoterismo & Tattoo. Un viaggio nel Mondo Olistico e del Benessere con Expo di Artigianato e Bio, Area Relax, con trattamenti olistici e una via dedicata al Mistero & Magia con tarocchi, scritture e divinazioni. Durante l’evento ci saranno conferenze gratuite, workshop e meditazioni per il sé interiore. In contemporanea: Fiera del Vinile, del fumetto e del collezionismo: 100 espositori da tutta Italia si ritroveranno ad Arezzo per scambiare, vendere o valutare fumetti, vinili ma anche figurine, subbuteo e videogiochi. Una due giorni di full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food. Spazio anche alla musica tra i padiglioni di Arezzo Fiere con diversi gruppi musicali che si alterneranno nella due giorni dell’Overloud Festival. Presenti anche banchetti espositivi ed informativi di diverse realtà associative giovanili e musicali e stand eno-gastronomici. 11/14 Maggio – OroArezzo International Jewelry Exibithion: Le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi specializzati nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi,che esprimono il meglio della qualità della produzione, si ritrovano ad Arezzo Fiere nella manifestazione organizzata da IEG – Italian Exhibition Group. In scena la migliore manifattura orafa made in Italy e internazionale. La fiera è dedicata esclusivamente agli operatori del settore, con la presenza di top buyer internazionali e nazionali. Una piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali interessati all’oreficeria.

31 Maggio/2 Giugno - Campionato Freccette Elettroniche e Dart Master: Riparte il Campionato nazione di Freccette Elettroniche e Dart Master per la stagione 2024/2025, organizzate da ASD ODF.

21/23 e 28/30 Giugno e 5/7 e 12/14 luglio - Congresso Testimoni di Geova: I Testimoni di Geova si riuniranno per 4 weekend consecutivi al Centro Fiere e Congressi di Arezzo per il Congresso Nazionale. Attese oltre 15 mila presenze.

14/15 Settembre – Esotika Pet Show: Torna l’appuntamento con la fiera dedicata al mondo dei pet. La due giorni riunisce esperti e appassionati degli animali esotici e da compagnia per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura.

27/29 Settembre Campionato Regionale Freccette:Tappa regionale del Campionato Freccette Elettroniche e Dart Master organizzata da ASD ODF. 11/12 Ottobre - Salone Sposi: Profumo di fiori d’arancio ad Arezzo Fiere. Tra i padiglioni le ultime novità in tema di matrimonio dagli abiti per gli sposi, alle bomboniere, le fedi e il fotografo, senza dimenticare i servizi accessori dalla macchina nuziale all’animazione bimbi.

11/12 Ottobre - Mostra Disco e Fumetto: Torna l’appuntamento con gli espositori di fumetti e vinili. Una nuova due giorni di full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food.

25/27 Ottobre -Agrietour- Salone Nazionale Dell'agriturismo: 22esima edizione della kermesse nazionale dedicata alle strutture ricettive di campagna, al turismo rurale e dell’agricoltura multifunzionale. Previsti incontri B2B, workshop, seminari, laboratori e corsi di formazione per i professionisti del comparto.

26/27 Ottobre - Passioni In Fiera – Autunno: Edizione autunnale della manifestazione che riunisce in un unico evento diversi settori: Agricoltura, Apicoltura, Canapa, Campionato cinofilo, Mostra mercato uccelli, animali da voliera e da cortile e Mostra Ornitologica Nazionale. Per ogni settore saranno presenti Espositori e Aziende sia Nazionali che Internazionali, gli specialisti del settore con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti in arrivo che si potranno acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti.

15/16 Novembre - Congresso Scivac: La Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia si riunisce ad Arezzo nel congresso nazionale che avrà come tema “Quando la decisione è più importante dell'incisione”.

26/29 Novembre- Congresso Forum Risk Management In Sanità: Arezzo Fiere ospita la 19esima edizione del Congresso Forum Risk Management In Sanità, l’evento di riferimento per i diversi attori del sistema salute.