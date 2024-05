Aperitivo inclusivo a Casa Ronald McDonald

Firenze, 22 maggio 2024 - Un incontro partecipato e ricco di emozione quello promosso lunedì scorso dai Soroptimist Club Firenze e Firenze Due in Casa Ronald McDonald di Via Alderotti. “Si è trattato di un “aperitivo inclusivo” – spiegano le socie dei due ben noti Club femminili cittadini - che ha visto coinvolti il gruppo delle “Ragazze in tandem…alla cieca” e lo staff e i volontari di Casa Ronald, oltre a diverse autorità civili ed accademiche.”

Tra cui per esempio il presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, l'assessore allo Sport Cosimo Guccione, Nicola Armentano, presidente della Conferenza permanente metropolitana sulla salute, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e Niccolò Zeppi, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

“L’evento ha combinato diverse esperienze e attività - spiegano le organizzatrici -: da una parte la mission di Casa Ronald che offre ospitalità, servizi e sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati al Meyer e alle terapie intensive neonatali di Meyer e Careggi; dall’altra le ragazze in tandem, con il patrocinio di FIAB, che stanno affrontando il giro di Italia in tandem con equipaggi composti da atlete vedenti e non vedenti. Quest’ultima iniziativa è stata ampiamente recepita dal Soroptimist International, che statutariamente sostiene il potenziale delle donne, nell’ambito del progetto nazionale “Donne e sport”.

I club Soroptimist Firenze e Firenze Due hanno voluto dunque celebrare l’arrivo delle “ragazze” nella tappa fiorentina, scegliendo una location in grado di creare una sinergia virtuosa fra associazioni che si occupano di inclusione. Per l’occasione, il Club Firenze Due ha destinato un service a Casa Ronald per l’acquisto di arredi per il giardino e volontarie soroptimiste per le attività della Casa.

Caterina Ceccuti