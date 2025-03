Arezzo, 7 marzo 2025 – Anche il liceo classico e musicale “Francesco Petrarca” di Arezzo firma l’accordo “Zero Spreco EDU“ di Aisa Impianti s.p.a per il progetto di educazione su economia circolare, ambiente e salute rivolto agli studenti dei trienni. Si tratta di un ciclo di lezioni sui temi come tecnologie per il trattamenti dei rifiuti, educazione alimentare, educazione alla salute, impatti sanitari derivanti dalle tecnologie di trattamento dei rifiuti, gestione della raccolta differenziata, astronomia.

Gli approfondimenti saranno affidati a docenti universitari, esperti, nutrizionisti e i tecnici di Aisa Impianti, che incontreranno in presenza gli studenti presso l’istituto. Successivamente i ragazzi saranno coinvolti anche in visite al polo tecnologico di San Zeno e all’osservatorio astronomico. Il percorso prevede anche la verifica delle competenze acquisite a conclusione della formazione, al fine del riconoscimento “Scuola Zero Spreco”.

“Siamo due istituzioni importanti del territorio aretino che collaborano per la formazione della cittadinanza attiva dei nostri ragazzi. Siamo particolarmente interessati al tema della sostenibilità e abbiamo accolto davvero con favore la proposta di scambio e formazione offerta da Zero Spreco. E’ anche molto importante che i ragazzi escano dalla scuola e conoscano le realtà del territorio”- ha detto la dirigente del Liceo Petrarca Lisa Sacchini.

“La formazione dei ragazzi sui temi ambientali e la sostenibilità è fondamentale, loro rappresentano il nostro futuro. Siamo felicissimi di essere stati contattati dal liceo classico e musicale ‘Francesco Petrarca’ per attivare il percorso formativo di ‘Zero Spreco EDU’- ha detto Marzio Lasagni, direttore generale di Aisa Impianti s.p.a. Il 2024 ha visto il digestore anaerobico produrre oltre un milione e mezzo di metri cubi di metano e questo, oltre a ripagare l’investimento, ci consente di poter fare ulteriori attività a favore del territorio, tra cui il progetto con le scuole”.