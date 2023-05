Amici animali. Costi alti, salute e adozioni a rischio

Firenze, 30 maggio 2023 – Gli animali domestici sono sempre tanti a farci compagnia nelle nostre case. C’è però un dato che deve far riflettere e preoccupare: la crisi economica si riflette anche su di loro.

Secondo i dati i dati del Rapporto Italia dell’Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, ente privato che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale dal 1982 e dal 1986 è iscritto all’Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca del MIUR) gli italiani fanno diversi tagli per affrontare le spese per i pet: c’è chi acquista cibo meno costoso (35,8%), chi rinuncia ad adottare un nuovo animale (36%), ma anche chi sceglie di rinunciare a cure o interventi chirurgici (28,5%) o ridurre le visite veterinarie (26,3%).

Su questo aspetto arriva il commento dell’Enpa-Ente nazionale protezione animali.

"Da anni - sottolinea Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - chiediamo di abbassare l’aliquota per le prestazioni veterinarie e per gli alimenti per gli animali da compagnia al 10 per cento. Oggi è diventato più urgente che mai e per questo ci rivolgiamo al Governo perché metta in agenda questo essenziale aiuto alle tante famiglie che hanno scelto di adottare un animale domestico".

"Con la nostra Rete Solidale - aggiunge Rocchi - ogni anno aiutiamo migliaia di famiglie in difficoltà e ci accorgiamo che la richiesta è sempre più ingente. La tutela della salute degli animali oltre ad essere un diritto è una priorità nell’interesse di tutti e rientra nel modello di One Health riconosciuto e adottato dal Ministero della Salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni internazionali".

Ma vediamo gli altri dati Eurispes relativi agli animali.

Un terzo degli italiani accoglie in casa un animale. Nel 2023 il numero di italiani che dichiarano di possedere un animale domestico è del 32,7% (-5% rispetto al 2022).

Gli animali preferiti dagli italiani restano i cani (42%) e i gatti (34,4%). Il 18,7% di chi ha un animale in casa dichiara di spendere meno di 30 euro al mese per i propri pet, percentuale che sale al 28,4% nella fascia di spesa compresa tra 31 e 50 euro e al 33,2% nella fascia 51-100 euro. Il 12,1% spende una cifra compresa tra i 100 e i 200 euro al mese, mentre solamente il 3,2% spende tra i 200 e i 300 euro mensili.

Inoltre il 13,1% ha preso in considerazione l’ipotesi di venir seppellito insieme al proprio animale. Un italiano su cinque (20,2%), tra chi possiede almeno un animale domestico, ha seriamente preso in considerazione l’ipotesi di destinare una parte della propria eredità a quest’ultimo ma anche di trovare sepoltura insieme al proprio pet.