4 luglio, trovare lavoro post diploma? La formazione arriva sotto l’ombrellone

Firenze, 4 luglio 2024 - L’arrivo dell’estate e del mese di luglio porta con sé diverso tempo libero, soprattutto per i neodiplomati e neolaureati che possono finalmente lasciarsi alle spalle sessione estiva, esami e preparazione della tesi. Ma come investire al meglio il proprio tempo preparandosi per lanciarsi nel mondo del lavoro? A questa domanda ha provato a rispondere Luca Mastella, fondatore di Learnn (learnn.com), piattaforma di formazione per lo sviluppo di competenze digitali, il cui target di riferimento ha un’età compresa tra i 25 e i 45 anni, e include quindi sia i neo-laureati (o prossimi alla fine degli studi universitari), sia chi ha maturato diversi anni di esperienza ma sente il bisogno di affinare ed aggiornare le proprie competenze per rimanere competitivo e seguire lo sviluppo delle nuove tecnologie. Guida ai corsi da seguire d’estate. All’interno del percorso ‘Lavoro & Carriera’ è possibile seguire diversi corsi e workshop, tra cui “Sviluppa la tua carriera” e “Come leggere i contratti di lavoro”. Per chi sogna di lavorare all’estero, invece, può essere utile il workshop - tenuto da Fluentify - per cercare lavoro all’estero. Particolarmente utili da seguire in estate, poi, possono essere i corsi legati al content, come “Social Media Content”, tenuto dal team di Marketing Espresso. Questa tipologia di corsi può rivelarsi particolarmente formativa per tutti coloro che desiderano lavorare in questo mondo ma, soprattutto, per sviluppare una buona capacità di storytelling, molto apprezzata dai recruiter. Sviluppa la tua carriera. Trovare il proprio obiettivo, credere fortemente in se stessi e creare un mindset che permetta di raggiungerlo. Questi i primi passi da compiere quando ci si vuole approcciare al mondo del lavoro. Ma poi spazio alle cose pratiche: come scrivere un cv perfetto? Evitare il formato Europass, mantenere una formattazione semplice, non utilizzare più di due pagine, usare titoli efficaci ed eliminare tutto ciò che non porta valore alla candidatura. Un buon cv, inoltre, deve necessariamente essere accompagnato da un profilo LinkedIn studiato ed efficace. Ma come riuscire ad emergere all’interno dell’universo di candidati? Il corso tenuto da Luca Mastella risponde anche a questa domanda, insegnando anche qualche strategia per superare il colloquio e, infine, negoziare il salario. Non manca una parte fondamentale sui falsi miti, per non farsi scoraggiare qualora la propria candidatura non venisse accettata. Come leggere i contratti di lavoro prima di farsi assumere. “Questa cosa non l’ho mai imparata all’università”. Questa una delle frasi più comuni pronunciate da chi si confronta con il primo lavoro (e il primo contratto). Nel workshop “Come leggere i contratti di lavoro prima di farsi assumere” Sabrina Grazini, Consulente del lavoro, aiuta a orientarsi tra i vari punti che compongono i contratti di lavoro, descrivendo le principali tipologie di contratto utilizzate in Italia. Per chi viene assunto tramite contratto di apprendistato, ad esempio, scoprirà che la propria retribuzione non sarà uguale durante tutto il percorso: man mano che aumenta la formazione dell’apprendista, la retribuzione sarà sempre maggiore. Viene affrontato inoltre il tema diritti e doveri dei lavoratori e altre tematiche correlate come lettura della busta paga, welfare aziendale, smartworking.

Ricerca del lavoro all'estero. Sempre più giovani decidono di partire all'estero per iniziare a costruire il proprio futuro e fare carriera. Ma come è composto il processo di candidatura per una posizione lavorativa in inglese? E come si può costruire un cv interessante, strutturare una cover letter efficace e affrontare il colloquio? Di fondamentale importanza è stabilire la propria presenza online, e lo strumento migliore per poterlo fare è LinkedIn, su cui molte aziende estere pubblicano annunci di lavoro, permettendo di inviare la propria candidatura direttamente attraverso la piattaforma. Altrettanto importante è la lingua inglese: la chiave per essere considerato dalle aziende è utilizzare uno stile di scrittura diretto e relativamente semplice. Di questo e di molto altro si parla nel workshop tenuto interamente in inglese da Fluentify. Social Media Content. In un mercato sempre più frenetico dove la competizione è sempre più alta e l'attenzione sempre più bassa, produrre contenuti per i propri profili è la strategia giusta per catturare l'attenzione dei recruiter, soprattutto quando si vuole intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione. Ma come è possibile creare contenuti di valore che siano davvero efficaci sui social media? Proprio per rispondere a queste domande, il team di Marketing Espresso ha deciso di condividere la propria esperienza per fornire consigli utili su temi come comunicazione social, creazione di contenuti e creatività, distribuzione e piano editoriale nel corso sul Social Media Content. "I corsi di Learnn sono per lo più seguiti da imprenditori, freelance e professionisti che desiderano affinare le proprie competenze e compiere scatti di carriera. Una percentuale (circa l'8%) però è composta da studenti universitari e neo-laureati che vogliono formarsi a 360 gradi, sia sul piano delle hard skills, che su quello delle soft skills, motivo per cui spesso riserviamo offerte studiate appositamente per loro. Con l'arrivo dell'estate penso a tutti quei neo-laureati che a partire da settembre probabilmente entreranno ufficialmente nel mondo del lavoro, per questo abbiamo deciso di creare una piccola guida dei corsi che consigliamo di seguire prima del grande salto." - ha commentato Luca Mastella. "I nostri corsi e workshop – conclude - sono divisi in moduli e possono essere stoppati e ripresi in ogni momento, motivo per cui risulta semplice poterli seguire ovunque ci si trovi, anche da mobile".