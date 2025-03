Arezzo, 6 marzo 2025 – Alma Rosa Pierozzi riconfermata alla guida della Consulta del Volontariato.

“Contenta di essere stata riconfermata alla guida della Consulta del Volontariato. Lo spirito comune è quello di riprendere quello che è stato fatto nel passato e dare una maggiore vivacità alle nostre azioni che si propongono d’incrementare la rete di collaborazione avendo una attenzione particolare verso le persone sole e anziane e verso i giovani e gli immigrati”.

Sono queste le prime parole di Alma Rosa Pierozzi riconfermata alla guida della Consulta del Volontariato di Castiglion Fiorentino.

Il Comitato Operativo, le cui elezioni si sono svolte martedì scorso, è composto da 4 associazioni di volontariato, Occhi della Speranza Onlus, la Misericordia di Castiglion Fiorentino, Caritas Collegiata e Rivaio e l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO Valdichiana).

“In qualità di Assessore con delega al Terzo settore e Volontariato” – afferma Alessandro Concettoni – “sono onorato di far parte come membro di diritto della Consulta del Volontariato Sociale, peraltro una novità questa dovuta alla modifica dello statuto approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 14 novembre 2024. In virtù di questa modifica fanno parte della Consulta del Volontariato Sociale anche l’Assessore con delega alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini, ed il Consigliere del gruppo di ‘Rinascimento’, Ferruccio Sereni. Un segnale importante da parte dell’Amministrazione Comunale che dimostra l’attenzione e la centralità che questa Associazione riveste per la nostra Comunità, confermata altresì dalla ampia partecipazione di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio che con entusiasmo si sono messe a disposizione con proposte e programmi da attuare durante il 2025.

Con questi buoni auspici auguro un buon lavoro al Presidente, al Comitato operativo ed a tutte le Associazioni di Volontariato Castiglionese”.