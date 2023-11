Alluvione in Toscana, Meloni: “Cordoglio per le vittime”

Firenze, 3 novembre 2023 – “Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Il Presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti”. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Il presidente Giani fa sapere di aver parlato con la presidente Giorgia Meloni: “Il Consiglio dei Ministri sta per approvare lo stato di emergenza nazionale”.