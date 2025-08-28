Sussidiarietà contro sussidi

Il Comune di Arezzo informa che il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità

Arezzo, 28 agosto 2025 – Allerta Meteo Codice Giallo ad Arezzo

Rischio di forti temporali, rischio idrogeologico e idraulico

(reticolo minore) dalle ore 18:00 di giovedì 28 agosto

fino alle ore 20:00 di venerdì 29 agosto

Il Comune di Arezzo informa che il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità con codice giallo per rischio di forti temporali e per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, valido dalle ore 18:00 di oggi 28 agosto fino alle ore 20:00 di venerdì 29 agosto.

Secondo il bollettino diramato, è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio odierno, con i primi fenomeni in arrivo sulle aree costiere della Toscana e successivo interessamento anche delle zone interne, tra cui l’aretino.

Per la giornata di giovedì sono attesi cumulati medi di 20-30 mm, con massimi orari fino a 40-60 mm, localmente superiori mentre per la giornata di venerdì si prevedono nuove condizioni di instabilità a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con possibili picchi fino a 40-50 mm in un’ora.

Il Comune di Arezzo invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare le seguenti misure di autoprotezione: evitare la sosta in aree a rischio come sottopassi, ponti e argini di fiumi e torrenti; non percorrere strade allagate né attraversare guadi in caso di forti piogge; prestare la massima cautela negli spostamenti in auto; se possibile, fermarsi in un luogo sicuro durante i temporali più intensi; limitare l’uso dei veicoli allo stretto necessario, specialmente nelle ore più critiche; mettere in sicurezza beni e veicoli in zone potenzialmente soggette ad allagamenti; fare attenzione a possibili cadute di rami e alberi a causa delle raffiche di vento; evitare parchi e aree alberate durante i fenomeni più intensi.

Per ogni emergenza contattare il numero unico 112.

