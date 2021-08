Firenze, 4 agosto 2021 - Meno estesa della scorsa settimana, ma torna puntuale un'altra allerta meteo di colore giallo per la costa toscana: in particolare per il tratto pisano e livornese e per l'arcipelago, dove sono previsti vento forte e mareggiate. Le raffiche di libeccio toccheranno anche gli 80 km/h. Libeccio anche sulla costa settentrionale e zone interne fino a 60 all'ora.

Nell'entroterra vento forte anche in provincia di Arezzo e Firenze, nella Valtiberina e nella Romagna Toscana, e poi in Valdera, Valdarno Inferiore e Valdelsa.

Sul fronte pioggia e temporali, giovedì e fino al primo pomeriggio possibilità di rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco sulle province centro-settentrionali.

Giovedì moto ondoso in rapido aumento fino a mare molto mosso o localmente agitato a nord dell'Elba.