Alessia Zuccarello Vice Questore, Alessandro Rossi Vicario

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Tempo di promozioni ed avvicendamenti tra i Dirigenti della Questura di Arezzo.

Dopo l’ultimo Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, anche per la Questura di Arezzo è arrivato il momento di festeggiare l’importante traguardo raggiunto da tre brillanti Funzionari.

Il riconoscimento più prestigioso è stato ottenuto dopo anni di sacrifici e di varie esperienze professionali in tutta Italia dalla Dott.ssa Angela LAURETTA, già Vicario della Questura di Arezzo, che è stata promossa Dirigente Superiore e presto lascerà la provincia per svolgere un nuovo incarico che le sarà affidato. Meticolosa e preparatissima, nei quasi due anni di permanenza presso la Questura, il neo Dirigente Superiore ha costituito un punto di riferimento carismatico per tutti i colleghi, in primis il Questore Dott.ssa Di Lorenzo, che la ringrazia per il prezioso contributo offerto sia ai fini della corretta funzionalità degli Uffici che per l’espletamento dei più delicati servizi di ordine pubblico.

Il Primo Dirigente Dott. Alessandro ROSSI, aretino doc e già conosciuto in provincia per i suoi trascorsi da Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Arezzo, ha letteralmente bruciato le tappe, transitando nel luglio 2022 in Questura come Capo di Gabinetto ed ottenendo appena un anno fa la promozione a Primo Dirigente. Dopo un periodo a Pistoia con l’incarico di responsabile della Divisione Polizia Amministrativa, nell’ottobre 2024 ha fatto il suo rientro in città nel medesimo ruolo e a distanza di quattro mesi ha raggiunto l’importante traguardo di Vicario del Questore di Arezzo.

Infine, la Dott.ssa Alessia ZUCCARELLO ha raggiunto la qualifica di Vice Questore. Già a capo del Commissariato di Montevarchi, nel settembre 2023 è arrivata ad Arezzo in qualità di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, apportando un rinnovato entusiasmo ed un determinante contributo nella riorganizzazione del delicato settore.

Ai tre Funzionari vanno i migliori auguri per la più brillante prosecuzione di carriera, sempre al servizio dei cittadini.