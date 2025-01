Arezzo, 22 gennaio 2025 – Alessandra Papini confermata nel Comitato di Segreteria Nazionale di Confartigianato Imprese

"Orgogliosa di continuare a lavorare ai massimi livelli per aiutare le imprese aretine"

Alessandra Papini, Segretario provinciale di Confartigianato Imprese Arezzo, è stata confermata nel prestigioso incarico di componente del Comitato di Segreteria Nazionale di Confartigianato Imprese. Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per il costante impegno profuso a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

“È un onore poter continuare a rappresentare e supportare il mondo dell’artigianato italiano in questa importante sede – ha dichiarato Alessandra Papini. – La conferma in questo ruolo non è solo motivo di orgoglio personale, ma anche uno stimolo per portare a livello nazionale le istanze delle imprese che operano nei territori. Questo risultato è frutto di un importante lavoro di squadra tra Confartigianato Arezzo e Confartigianato Toscana, un impegno condiviso che ha permesso di far emergere le esigenze e le proposte delle nostre imprese”.

Papini ha inoltre sottolineato come questa nomina rappresenti un’opportunità per consolidare il legame tra il lavoro svolto sul territorio e le politiche nazionali: “Attraverso questo ruolo voglio garantire che la voce delle nostre imprese artigiane, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia italiana, sia ascoltata e tradotta in azioni tangibili. È fondamentale lavorare in sinergia per semplificare i processi burocratici, sostenere la crescita e promuovere l’innovazione, in modo da affrontare con successo le sfide attuali e future”.

Confartigianato Imprese Arezzo esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, che consolida ulteriormente il ruolo di Alessandra Papini quale figura di riferimento, sia a livello locale che nazionale, nell’ambito dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.