Alcol test oltre la norma: ritirate patenti a Pontedera e Volterra

Pontedera-Volterra (Pisa), 17 giugno 2024 - Fine settimana di controlli per le compagnie dei carabinieri di Pontedera e Volterra. Partendo da Pontedera, i militari sono intervenuti in un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli: uno dei conducenti, sottoposto all’esame dell’etilometro, è risultato positivo con un esito di oltre tre volte il limite consentito dalla normativa. Inoltre, nell'ambito del contrasto ai reati contro il patrimonio, i carabinieri di Pontedera hanno sorpreso una persona che stava per mettersi alla guida di un’autovettura che era stata rubata la scorsa settimana, fuori dal territorio provinciale. L'uomo è stato segnalato per il reato di ricettazione, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Passando al territorio di Volterra, i carabinieri hanno controllato un automobilista che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite consentito dalla legge. Patente sequestrata, come nel caso di Pontedera.