Arezzo, 12 aprile 2025 – Al via le celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945. Il Salone d’Onore della Prefettura ha ospitato una cerimonia che, promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro insieme alla Provincia di Arezzo e alla stessa Prefettura, ha trovato il proprio cuore nella consegna ai sindaci e all’Ufficio Scolastico Territoriale delle bandiere d’Italia che verranno simbolicamente innalzate all’unisono nella mattinata del 25 aprile. Tra i momenti maggiormente significativi è rientrato il conferimento dell’Emblema Araldico nelle mani del dirigente dello stesso Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, il dottor Lorenzo Pierazzi, in memoria degli studenti caduti per l’unità e la libertà della Patria.

La giornata in Prefettura ha aperto il ciclo di celebrazioni dal titolo “Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà” che saranno organizzate dall’Istituto del Nastro Azzurro nel corso del 2025 per tramandare i valori e la memoria della Liberazione, con una particolare attenzione orientata proprio verso le giovani generazioni che è stata ribadita dalla presenza degli alunni di Liceo Classico e Musicale “Petrarca”, Liceo Scientifico “Redi”, Itis “Galileo Galilei” e Liceo “Colonna”. Il coinvolgimento diretto degli studenti ha trovato espressione nell’esecuzione degli inni d’Italia e d’Europa da parte dell’orchestra di fiati dello stesso Liceo Musicale diretta dal Maestro Maurizio Pasqui, inoltre nei prossimi mesi verrà consegnato alle scuole il “Dizionario Minimo della Guerra di Liberazione” edito dal Centro Studi sul Valor Militare dell’Istituto del Nastro Azzurro con la volontà di stimolare una riflessione culturale, civile e politica per comprendere le fasi che hanno portato alla stesura della Costituzione Repubblicana. La celebrazione in Prefettura, aperta dai saluti del prefetto Clemente Di Nuzzo e del presidente della Provincia Alessandro Polcri, è stata ulteriormente arricchita da un momento di ricordo di donne e uomini decorati al valor militare nella lotta di Liberazione in provincia che è stato tenuto da Caterina Testi (consigliere dell’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo). «Nel 2025 - ha ricordato il cavalier Stefano Mangiavacchi, presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo, - ricorre una ricorrenza importantissima che fa memoria della lotta del nostro popolo per la libertà e del fondamentale ruolo del movimento partigiano affiancato all’intervento delle Forze Armate, degli Alleati e della collaborazione della popolazione civile nella lotta di liberazione dal fascismo. La volontà è ora di rivolgerci anche alle giovani generazioni per trasmettere le importanti e profonde radici storiche, sociali e culturali che hanno fatto della Resistenza una solida base dell’Italia Repubblicana attraverso una serie di attività e di eventi di tutela, valorizzazione e promozione della memoria di quel decisivo periodo storico, del patrimonio di insegnamenti dell’antifascismo e della Resistenza, e di una cultura di libertà e democrazia».