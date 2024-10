Al via da lunedì 7 ottobre la campagna vaccinale nelle farmacie di Arezzo

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Al via da lunedì 7 ottobre la campagna vaccinale nelle farmacie del territorio di Arezzo. Sarà possibile effettuare in sicurezza, anche quest’anno, il vaccino antinfluenzale, in convenzione e non, e quello contro il Covid, grazie al rinnovo della DGRT 1177/23 e relativo accordo con Federfarma e Cispel -Toscana. Attiva dallo scorso giugno anche la possibilità di effettuare sempre in farmacia lo screening gratuito pungidito HCV. (Epatite C) con sangue capillare.

Anche per quest’anno, quindi, si conferma la centralità della Farmacia nel ruolo di prevenzione: “La somministrazione dei vaccini in farmacia – commenta Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, che rappresenta le quasi 100 farmacie private della nostra provincia – è di fatto uno strumento fondamentale per agevolare l’accesso alla prevenzione dei virus influenzali e Covid-19. Le farmacie private aderenti alla campagna di vaccinazione svolgono un ruolo decisivo raggiungendo in particolare le fasce di popolazione fragili e disagiate, ed effettuando direttamente e comodamente la vaccinazione sul campo”.

Vaccino antinfluenzale. Nelle farmacie verrà somministrato gratuitamente il vaccino FLUAD ®. In regime convenzionato lo potranno ricevere solo i cittadini di età maggiore o uguale a 60 anni residenti e/o domiciliati nella Regione Toscana, che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi e presenti nell’anagrafe SISPC. Mentre in regime privatistico possono essere vaccinati solo i cittadini di età maggiore o uguale a 18 anni che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi. In entrambi i casi sono esclusi i “pazienti fragili”. La dose di richiamo è annuale.

Vaccinazione COVID 19-2024/2025. Contro il sars-cov-2/covid-19 verrà somministrato il COMIRNATY®, per il quale il Ministero della Salute raccomanda una distanza di almeno 3 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-COVID-19 ricevuta, mentre l’aver contratto di recente l’infezione Sars Covid2-19 non rappresenta controindicazione alla vaccinazione. Il richiamo ha validità 12 mesi. Possono essere vaccinati gratuitamente solo i cittadini di età maggiore/uguale a 60 anni sempre residenti e/o domiciliati nella Regione Toscana, che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi e presenti nell’anagrafe SISPC. Sono anche qui esclusi i cosiddetti “pazienti fragili”.

In particolare, la circolare ministeriale ricorda che è possibile la co-somministrazione del nuovo vaccino aggiornato Covid 19 con l’attuale vaccino antinfluenzale.

Screening Test gratuito per l’Epatite C. Grazie a un accordo tra la Regione Toscana, Federfarma Toscana e Cispel Toscana dallo scorso giugno è possibile eseguire in farmacia con pungidito (sangue capillare) anche lo screening del virus HCV- Epatite C. Lo screening si rivolge esclusivamente ai soggetti nati dal 1969 al 1989 che hanno diritto all’assistenza sanitaria della Regione Toscana, anche STP – stranieri temporaneamente presenti.

Il test è veloce e completamente gratuito: con pungidito viene prelevata dal Farmacista una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti HCV. Il campione viene analizzato subito ed il risultato è disponibile in pochi minuti.

Si tratta di un test molto importante perché, se l’Epatite C viene diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate e si può evitare la trasmissione del virus.