Arezzo, 5 aprile 2025 – Al Calzaturificio Soldini consegnato un importante riconoscimento: il francobollo dedicato alle Eccellenze del Made in Italy.

A Roma presso il MIMIT - Ministero delle imprese e del Made in Italy, Salone degli Arazzi, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e dell’imprenditore Rossano Soldini, di Poste Italiane, Poligrafico e Zecca dello Stato, nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, è avvenuta la consegna al Calzaturificio Soldini del francobollo dedicatogli, facente parte della serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” .

L’ importante e prestigiosa assegnazione conferma l’eccellenza nel lavoro del Calzaturificio Soldini, in un lungo percorso, dal 1945 ad oggi.

Il riconoscimento celebra il ruolo dell’azienda, tra le più longeve del panorama calzaturiero nazionale, da ottanta anni attiva con una straordinaria combinazione tra tradizione, artigianalità, creatività e innovazione.

Nel dopoguerra di un Paese e del territorio di Arezzo, usciti profondamente segnati dal conflitto mondiale, la prima generazione dei fratelli Soldini ha scelto di proseguire la preesistente attività familiare artigianale, per iniziare un lungo percorso di sviluppo e crescita imprenditoriale, ricoprendo così un ruolo significativo già dagli anni della ricostruzione e il successivo boom degli anni ‘60. Per il territorio, la sua ripresa economico-sociale, la nascita del Calzaturificio a Capolona ha costituito un eccellente propulsivo in termini di opportunità, occupazione, valorizzazione e sviluppo.

Nel tempo l’impresa è cresciuta, ampliando la propria produzione e la collocazione sul mercato, nazionale ed estero con linee di prodotti e marchi che testimoniano la passione per la qualità, la cura dei materiali, confermando con il proprio specifico know how le radici e la vocazione proprie e caratteristiche di questa area.

Negli anni gli imprenditori Soldini, nelle generazioni che si sono succedute, sono sempre stati guidati da questi principi, con la ricerca dell’autenticità dei valori distintivi del Made in Italy: i marchi Antica Cuoieria, Soldini Professional, il nuovo Soldini80 ne sono la dimostrazione piena.

“Il nostro percorso - sottolineano i fratelli Rossano e Marco Soldini - ha attraversato tutti i momenti caratterizzanti della storia italiana e internazionale. Ovviamente si sono conosciuti successi così come si sono dovute affrontare sfide complesse, superare difficoltà. Possiamo dire che alla nostra famiglia di imprenditori italiani non è mai venuta meno la volontà e la capacità di reagire, per conservare e rafforzare la presenza nel settore e sul mercato, coerente con i valori che incarnano l’essenza del Made in Italy. Crediamo che questo importantissimo riconoscimento ci renda felici e orgogliosi, costituisce un grande stimolo a proseguire sulla strada dell’eccellenza tracciata da tre

generazioni autenticamente appassionate del proprio lavoro”.