Spoleto, 8 agosto 2021 - Tutta Spoleto è in festa per una concittadina già famosa e che raggiunge un risultato straordinario. Agnese Duranti, 20 anni, è bronzo con la Nazionale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo. Le mitiche Farfalle ce l'hanno fatta, hanno conquistato un grande risultato dopo la delusione di Rio 2016, quando ottennero un deludente quarto posto.

Quaranta medaglie, è record

La cerimonia di chiusura

Ma adesso la medaglia è realtà e Spoleto, la città di Agnese, una comunità che ha sempre tifato per la sua campionessa, le fa i complimenti. Un risultato conquistato con Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Centofanti, Martina Santandrea, per un gruppo guidato dalla direttrice tecnica Emanuela Maccarani.

Agnese è molto legata a Spoleto. Il papà Francesco e la mamma Annamaria hanno seguito da Spoleto la gara. Dovevano raggiungere Tokyo ma le restrizioni anti covid li hanno poi tenuti in Umbria. Per testimoniare l'unione della squadra, tutti i genitori delle cinque farfalle si sono ritrovati proprio a Spoleto. E' qui che hanno seguito la gara insieme, con tanta commozione alla fine per la medaglia di bronzo. Il maxischermo è stato allestito nella frazione di San Brizio, dove abita la famiglia Duranti.

Tantissimi gli striscioni sui balconi a Spoleto. "Forza Agnese" e la bandiera italiana campeggiano su molti terrazzi della città. Emozione alla Polisportiva La Fenice, dove sportivamente Agnese è nata. I tecnici, le atlete e gli atleti della Polisportiva sono particolarmente orgogliosi di questa medaglia di bronzo. Emozione anche per la prima allenatrice di Agnese, Laura Bocchini, con cui la giovane esordì nella serie A della ginnastica a soli 12 anni. Un talento, una predestinata.

"È un risultato straordinario quello ottenuto dall’atleta spoletina Agnese Duranti alle Olimpiadi di Tokyo. La conquista della medaglia di bronzo segna il ritorno delle Farfalle sul podio olimpico e porta con sé anche il nome di Spoleto, meravigliosamente rappresentato“: con queste parole il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto Tiziana Tombesi si è congratulata, a nome della città, con la ginnasta.

“Abbiamo tutti seguito questa mattina la gara delle Farfalle - dice Tombesi - accompagnando e sostenendo Agnese in questo passaggio cruciale per la sua carriera sportiva. Ora attendiamo il suo ritorno a Spoleto: nei prossimi giorni sarà mia cura invitarla a Palazzo comunale per incontrarla ed esprimerle l’orgoglio e la soddisfazione di tutti gli spoletini“.