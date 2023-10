Agli arresti domiciliari, litiga con la ex moglie, esce di casa e spintona i carabinieri: arrestato

Lastra a Signa (Firenze), 13 ottobre 2023 – Paradossale vicenda familiare-giudiziaria a Lastra a Signa in provincia di Firenze. Un uomo, costretto ai domiciliari, litiga con la ex compagna, esce da casa e spintona i carabinieri, 34 enne, di Napoli, arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un'altra vicenda giudiziaria, ha discusso con la ex e ha abbandonato l'abitazione. Per strada, secondo quanto ricostruito, ha incrociato i carabinieri che erano intervenuti per sedare la lite. L'uomo avrebbe spintonato i militari dopo aver rifiutato di farsi identificare ed è stato arrestato in flagranza di reato.