Picchiato per aver chiesto di tenere il pitbull al guinzaglio: “È stata una scena da Far West, una follia”

Prato, 25 marzo 2024 – Ha chiesto al padrone di un pitbull di mettere il guinzaglio al cane ma, in tutta risposta, è stato aggredito e picchiato in mezzo a decine di passanti. La brutta disavventura è toccata ieri mattina, intorno alle 11, a un avvocato pratese di 46 anni che ha riportato dieci giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto tra via Magnolfi, in pieno centro storico a Prato, piazza Duomo e corso Mazzoni, zona molto frequentata da famiglie con bambini la domenica mattina.

"Stavo camminando in via Magnolfi quando ho notato quest’uomo, che avevo già visto altre volte, con due bambini piccoli che teneva il pitbull senza guinzaglio – ha raccontato l’avvocato – Quasi a battuta gli ho detto che sarebbe stato meglio se metteva il guinzaglio al cane perché qualcuno avrebbe potuto avere paura". Non l’avesse mai detto.

Il proprietario del cane ha cominciato a offendere l’avvocato dicendogli che lui poteva fare come gli pare. L’avvocato ha replicato che potevano chiamare la polizia municipale per chiedere se è regolare portare un cane, un pitbull poi, a giro senza guinzaglio nel centro di una città. La reazione del padrone del cane è stata violenta. Ha tirato un calcio e uno schiaffo al legale. A quel punto l’avvocato ha telefonato alla polizia. Il padrone del cane, invece, ha lasciato i figli in una pizzeria a taglio di Corso Mazzoni ed è tornato a cercare l’avvocato. "Mi ha rincorso e ha iniziato a offendermi – spiega il legale – La polizia ha sentito tutto perché ero ancora al telefono. Mi ha picchiato sul volto e sulla testa facendomi volare via gli occhiali. Non mi sono potuto difendere perché avevo paura della reazione del cane". In Corso Mazzoni sono arrivate due volanti della polizia che hanno bloccato il proprietario del cane, un italiano di 40 anni. Il legale è stato soccorso da una ambulanza e portato al pronto soccorso dove gli è stata data una prognosi di dieci giorni per un lieve trauma facciale. La polizia nel frattempo ha identificato il padrone del pitbull. L’avvocato, una volta uscito dall’ospedale, ha sporto denuncia dai carabinieri. "E’ stata una scena da Far West – ha concluso – Una follia che si possa essere aggrediti per una cosa simile".