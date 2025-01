Carceri, in quelle toscane arriveranno oltre cento nuovi agenti della Penitenziaria, la ripartizione

Firenze, 23 gennaio 2025 – Arrivano in Toscana 125 nuovi agenti della polizia penitenziaria che saranno poi ripartiti nei vari istituti. Con la conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1327 nuovi agenti entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani.

Ad annunciare l’arrivo dei nuovi agenti, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

In Toscana arriveranno, si diceva, 125 nuovi agenti così suddivisi: alla Casa Circondariale di Firenze - Sollicciano 50 nuovi agenti, alla Casa Circondariale di Massa Marittima 2 nuovi agenti, alla Casa Circondariale di Livorno 13 nuovi agenti, alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro 6 nuovi agenti, alla Casa Circondariale di Pisa 13 nuovi agenti, alla Casa Circondariale di Pistoia 2 nuovi agenti, alla Casa Circondariale di Prato 36 nuovi agenti, alla Casa di Reclusione di San Gimignano 2 nuovi agenti e alla Casa Circondariale di Siena 1 nuovo agente.

Secondo il deputato e vice coordinatore di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti "queste nuove assegnazioni sono una preziosa boccata d'ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l'attenzione del Governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. Ringraziamo il sottosegretario Delmastro per il suo instancabile impegno verso la Polizia Penitenziaria, continueremo a lavorare al suo fianco per il bene del territorio"