Agente penitenziario respirò amianto e morì per un mesotelioma: il Tar condanna il ministero a risarcire il figlio

Firenze, 14 ottobre 2024 – Il Tar della Toscana ha condannato nei giorni scorsi il ministero della Giustizia a risarcire il figlio di un agente di polizia penitenziaria di Massa, morto nel 2017 per un mesotelioma maligno. A causare il male fatale le polveri d'amianto respirate, mentre era in servizio di sorveglianza di alcuni detenuti al lavoro nel lanificio di un carcere negli anni '70 e '80.

La pronuncia suscita la reazione del segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che in una nota ad accendere un faro sul tema più generale delle malattie contratte sul luogo di lavoro. "È sicuramente un caso limite gravissimo quello dell'agente, deceduto nel 2017, per il quale il Tar della Toscana ha chiesto che il ministero predisponga un risarcimento al figlio, dopo che per 18 anni ha controllato i detenuti impegnati in un lanificio, dove è stato costretto a respirare le polveri di amianto- afferma Di Giacomo- oltre alla famiglia dell'agente e al lungo tempo necessario per fare giustizia, il nostro pensiero va alle migliaia di lavoratori penitenziari che contraggono malattie professionali nello svolgimento del proprio dovere istituzionale". In questo senso, denuncia il segretario del sindacato, "si registra il forte aumento, del 120% annuo, delle malattie professionali e di conseguenza delle assenze per malattia per effetto delle pesanti condizioni di lavoro degli agenti, oltre che di aggressioni e violenze da parte di detenuti. Fa specie che la sicurezza sui posti di lavoro sta facendo passi da gigante su tutti i luoghi di lavoro, ma nelle carceri siamo fermi a strumenti e mezzi del tutto superati. Anzi si ritiene sufficiente dotare gli agenti di guanti, scudi e videocamere per fronteggiare i quotidiani pericoli". Di Giacomo auspica piuttosto l'adozione di un "piano straordinario" che consideri tutti i fattori di rischio.