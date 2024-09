Aelle, nasce a Montevarchi la startup di gioielli sostenibili nata dal percorso ITS

Arezzo, 18 settembre 2024 – Si è svolta oggi la conferenza stampa per la presentazione di AELLE, la startup fondata da Annalisa Caponi e Laura Pace, due giovani studentesse che, grazie al percorso professionalizzante post diploma della Fondazione ITS Energia, Ambiente e Sostenibilità “Sustainability Manager” a Montevarchi, hanno trasformato un’idea innovativa in una realtà imprenditoriale.

AELLE, specializzata nella creazione di gioielli sostenibili, è un progetto che guarda al futuro, integrando i valori della sostenibilità nella creazione d’impresa. Grazie ad un approccio multidisciplinare, che unisce eco-design, comunicazione, marketing, responsabilità sociale d’impresa, il nuovo brand intende valorizzare la sostenibilità del ciclo produttivo e del prodotto, con uno sguardo ai temi dell’economia circolare e dell’imbatto ambientale.

Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, i docenti del corso, i membri dello staff ITS e una rappresentanza degli studenti attualmente iscritti ai percorsi formativi.

“La presentazione di questo nuovo brand è per me motivo di soddisfazione perché conferma la grande opportunità formativa che il corso rappresenta per i nostri giovani – afferma il Sindaco – Ho fortemente sostenuto la nascita del corso “Sustainability Manager” nella nostra città, perché l’ho sempre ritenuta un’occasione importante per l’acquisizione di competenze più moderne nel settore oro e moda, un’eccellenza del Made in Italy, con molte aziende del nostro territorio alla continua ricerca di nuovi profili qualificati, ma anche come opportunità per poter intraprendere un proprio percorso professionale ed imprenditoriale. Mi complimento con Annalisa e Laura, studentesse e giovani donne, che si sono messe in gioco optando per una scelta formativa che valorizzasse le loro passioni e realizzando un progetto che ha unito la complicità nata sui banchi dell’ITS, con la creatività, la sostenibilità e l’innovazione, elementi questi che sono fondamentali per guardare al futuro e alla competitività delle imprese”

Il progetto di Annalisa e Laura è l’esempio concreto di come gli studenti ITS nei due anni di corso siano formati per dare un contributo concreto al mondo delle imprese, con una preparazione che li rende capaci di operare nei nuovi settori strategici del sistema produttivo. Il corso “Sustainability Manager”, che le due studentesse stanno ancora frequentando, è stato fondamentale nel fornire ad Annalisa e Laura gli strumenti necessari per sviluppare le giuste competenze tecniche e imprenditoriali, trasformando il loro interesse per la sostenibilità in un business concreto e innovativo.

In questa prospettiva il modello formativo ITS, grazie a una didattica pratica e orientata al lavoro e con il contributo di docenti esperti di settore, conferma di essere il miglior strumento per una formazione altamente qualificata, rispondente alle esigenze del mercato del lavoro odierno e in grado di supportare la crescita di nuovi talenti.

“La creazione di AELLE è un esempio concreto di come i nostri percorsi formativi non solo preparano i giovani ad affrontare le sfide del mercato del lavoro, ma offrono loro gli strumenti per trasformare le proprie idee in realtà imprenditoriali. A dirlo è Virginia Pollina, responsabile comunicazione di ITS Academy. La Fondazione ITS Academy si impegna costantemente a supportare la crescita di professionalità altamente qualificate, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività”

La presentazione di AELLE è stata anche l’occasione per promuovere la nuova offerta formativa di ITS Academy, totalmente gratuita, in avvio il prossimo ottobre, tra la cui la seconda edizione del corso Sustainability Manager 24. Le prime selezioni per gli studenti iscritti sono già in programma, ma c’è ancora tempo per partecipare ed inviare la propria candidatura. Gli interessati sono invitati a iscriversi agli open day e a visitare il sito dell’Istituto per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Presente da oltre cinque anni nella provincia di Arezzo, ITS Energia, Ambiente e Sostenibilità continua a dimostrarsi un partner strategico per il mondo imprenditoriale, offrendo percorsi formativi di alto livello che preparano giovani professionisti, pronti a raccogliere le sfide del futuro e guidare il sistema delle imprese verso la transizione green.