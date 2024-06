Arezzo, 28 giugno 2024 – Ad Arezzo una nuova edizione del percorso formativo professionalizzante post diploma della Fondazione ITS Energia e Ambiente con l’obiettivo di formare gli energy specialist per l’Industria 5.0

Si chiama Energy & Industry Specialist 24 ed è il percorso formativo ad alta specializzazione tecnica e tecnologica che guarda alle nuove sfide energetiche del comparto industriale, presentato dall’Academy ITS Energia e Ambiente per il prossimo biennio 2024-2026, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio come SECO e PICCINI PAOLO SPA, partner dell’Istituto e sostenitrici del progetto.

Cinque edizioni di percorsi ITS avviati a partire dal 2019 con quasi 100 studenti partecipanti e per il prossimo ottobre ITS Energia e Ambiente propone nell’area aretina un corso declinato sul tema dei sistemi energetici delle realtà produttive. Per l’Industria 5.0, l’efficienza energetica diventa un elemento chiave e le tecnologie innovative, come IOT, robotica ed intelligenza artificiale, svolgono un ruolo a loro volta sempre più centrale nell’ottica di una manifattura smart e sostenibile energeticamente.

Grazie alla partecipazione, sia in fase progettuale che nello svolgimento del percorso, di professionisti provenienti dalle imprese leader del settore, l’iniziativa mira a replicare i risultati, specie in termini di occupabilità, raggiunti dall’edizioni precedenti. Oltre l’80% dei diplomati in uscita ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi ad un anno dal diploma.

“L’Academy ITS Energia e Ambiente è una realtà sempre più consolidata ad Arezzo e l’offerta formativa proposta un’opportunità di valore per molti giovani del territorio, che desiderano investire nel proprio futuro professionale specializzandosi in un ambito, quello delle “professioni green”, riconosciute tra i profili più richiesti oggi dal mercato del lavoro. A dirlo è il Presidente di Estra spa e della Fondazione ITS Energia e Ambiente Francesco Macrì che prosegue - La transizione energetica, e quella digitale con cui è interconnessa, rappresentano un’occasione straordinaria per la creazione di nuove opportunità lavorative. Energy & Industry Specialist 24 vuole essere la risposta formativa a questi due asset strategici su cui oggi si gioca la competitività delle aziende che guardano al futuro”

Un progetto, quello proposto dalla Fondazione, nato in risposta alle specifiche esigenze delle aziende, non solo della filiera energetica, ma anche di altre filiere diverse, orientate in misura crescente verso l’adozione di un nuovo modello produttivo più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico ed ambientale.

“Siamo molto felici che esista una realtà che faccia giovani al mondo delle imprese.” A dirlo è Michele Secciani di Seco, la multinazionale che è entrata all’interno della Fondazione ITS Energia e Ambiente nel 2022. “Siamo una realtà altamente tecnologica e avere a disposizione un modello formativo come quello di ITS è per noi e per tutto il sistema produttivo del territorio, una grande opportunità per la ricerca di personale da inserire fin da subito nei processi aziendali.”

“Grazie alla partnership con ITS Energia e Ambiente, potremo sviluppare dei laboratori di ricerca interni alla nostra azienda e offrire così agli studenti opportunità di ricerca su temi concreti e di grande attualità quali sono quelle delle fonti energie alternative, consentendo – dichiara Marco PicciniPresidente della Piccini Paolo S.p.a. – a realtà come la nostra che insistono in territori di provincia, di essere più competitive nel mercato.”

Una condizione per la ricerca di nuove professionalità tecniche specializzate, capaci di proporre, grazie all’utilizzo delle tecnologie abilitanti per l’automazione e il controllo, soluzioni di efficientamento e risparmio energetico nei processi industriali, e coniugare performance produttiva e rispetto dell’ambiente.

“Per il prossimo anno la Fondazione, grazie alle importanti risorse del P.N.R.R. - conclude Macrì – investirà ancora di più nel rapporto sinergico con le aziende partner, realizzando spazi formativi laboratoriali presso le sedi aziendali per una sempre più rafforzata formazione on the job.”

Il percorso, di circa 1.800 ore complessive, è gratuito e prevede lezioni in aula con docenti del mondo del lavoro, attività di laboratorio, stage professionalizzanti in Italia ed all’estero, oltre a visite didattiche, attività seminariali ed incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Automazione industriale, misure e sensoristica digitale, programmazione per sistemi efficienti, alcuni dei temi di grande attualità e di specializzazione del corso che, grazie ad una didattica laboratoriale e applicativa e una formazione integrata concretamente con il sistema produttivo, consente un immediato inserimento lavorativo al termine del percorso.

Al termine del biennio un esame finale per il conseguimento del diploma di V livello rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con validità in ambito europeo.

Per illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa l’11 luglio, alle ore 17:00, è in programma l’Open day presso la sede aretina di ITS Energia e Ambiente alla Casa dell’Energia, Via Leone Leoni 1, con lo staff della Fondazione presente.

Per ulteriori informazioni in merito e sulle modalità di iscrizione al corso consultare il sito web della Fondazione www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad [email protected].