Acquisti online, il boom. Ma attenti alle truffe: ecco come difendersi

Firenze, 27 marzo 2023 - L’e-commerce è diventano ormai un’abitudine diffusa. Non solo i più giovani, ma anche le generazioni più mature, utilizzano sempre di più internet per acquistare ogni sorta di bene o servizio con un semplice clic. Del resto la pandemia ci ha spinto a utilizzare questi strumenti in maniera sempre più frequente e oggi staccarsene è molto difficile. Come fare acquisti sicuri? Ad aiutarci c’è l’avvocata Alberta Musetti, vice presidente dell’associazione di consumatori Adoc Toscana Nord.

"Prima di tutto bisogna verificare l’attendibilità dei siti sui quali facciamo shopping. Prima di procedere all’acquisto controlliamo che l’indirizzo internet inizi con https:// (con la ‘s’ finale) e prosegua con il nome corretto. Poi verifichiamo la trasparenza delle condizioni di vendita, delle modalità, tempi e costi di spedizione e consegna, le condizioni sul diritto di recesso. Controlliamo il rispetto della normativa sulla protezione dei dati". Possono venirci in aiuto anche le esperienze di altri consumatori: "Leggiamo le recensioni che ci aiutano a verificare la qualità del prodotto e l’affidabilità del venditore. Cerchiamo le referenze dei siti attraverso le certificazioni delle Associazioni di Consumatori o attraverso l’adesione del venditore ai protocolli di conciliazione stipulati con le Associazioni di Consumatori".

Anche i siti certificati possono avere però delle ‘falle’ da tenere sott’occhio: "Accertiamoci di avere un buon antivirus sul dispositivo utilizzato per gli acquisti online. Una volta avviata la procedura del pagamento, facciamo attenzione che non si aprano strane schermate o messaggi non desiderati. Scegliamo password estremamente forti e possibilmente sempre nuove. Se possibile utilizzare come metodi di pagamento più sicuri il contrassegno, ossia al momento della ricezione della merce, o una carta prepagata".

Come fare per ottenere un rimborso? "In caso di phishing o altra truffa informatica, la vittima deve prima di tutto comunicare all’istituto di credito di non aver autorizzato le operazioni contestate. Se la banca non dovesse riconoscere la propria responsabilità consigliamo di rivolgervi a un’associazione di consumatori per avviare un tentativo di conciliazione giudiziale o il ricorso all’Arbitro bancario finanziario, prima di passare alle vie legali. Se invece si tratta di merce non consegnata, prodotto errato o difettoso o non confacente alle nostre necessità possiamo esercitare il diritto di recesso: entro 14 giorni dalla ricezione per il ripensamento, se il prodotto è difettoso il limite è 26 mesi per la riparazione o sostituzione o, nei casi più gravi, per la riduzione del prezzo o rimborso".

I PAGAMENTI SICURI

Quali sono i metodi di pagamento più sicuri? Di certo il pagamento contrassegno al momento della ricezione della merce, ma richiede costi aggiuntivi; il bonifico bancario perché evita di comunicare dati bancari sensibili, la carta prepagata perché si ricarica a bisogno, la piattaforma PayPal.

ATTENTI ALLE RECENSIONI

Le recensioni degli utenti sono un modo immediato per verificare la correttezza e sicurezza di un sito. Ma alcuni siti potrebbero «controllarle» e «manipolarle» in modo illecito. Dobbiamo, quindi insospettirci per frasi troppo positive e articolate che nascondono una pubblicità all’azienda.



UNA "ESSE" CHE FA LA DIFFERENZA

Per comprare online in sicurezza è necessario verificare l’attendibilità dei siti sui quali facciamo shopping, specialmente se si tratta di piattaforme poco conosciute. Ad es. controllare sempre che l’indirizzo internet inizi con https:// (con «s» finale) e prosegua col nome del sito scritto cercato.

SOSTITUZIONE O RIMBORSO

Cosa fare in caso di problemi con un acquisto online? Il diritto di recesso è di 14 giorni dalla ricezione con rimborso di quanto speso. Se il bene ricevuto non è quello ordinato abbiamo diritto alla sostituzione o rimborso. Se il bene è difettoso abbiamo diritto alla riparazione o sostituzione.

I DATI SENSIBILI

Una delle principali accortezze quando acquistiamo online è quella di utilizzare solo strumenti e dispositivi di nostra proprietà. Evitiamo di usare dispositivi di altre persone o utilizzati da altri. Inserire dati e password nel cellulare o nel pc altrui è estremamente rischioso.

I SITI NUOVI

Verificate la data di creazione del sito su www.centralops.net Inserendo l’indirizzo del sito dove intendete acquistare, è possibile verificare il proprietario e la «data di nascita» del sito. Diffidate di quelli troppo recenti: spesso durano il tempo di far cadere nella rete qualche pesce e spariscono.

NO AI BONIFICI A UNA PERSONA FISICA

Diffidate dei siti che richiedono, come modalità di pagamento, un bonifico il cui intestatario è una persona fisica. In quel caso, l’Iban sarà probabilmente riferito ad una carta di credito prepagata di un disonesto venditore e non a un conto corrente.

SEMPRE INFORMATI

E’ possibile contattare l’associazione per la difesa e l’orientamento consumatori che opera sulle province di Lucca e Massa Carrara: mail [email protected] oppure chiamare tel. 0585 71871 o 0585 41781 per Massa e Carrara, 0584 388170 per la provincia di Lucca.