Accademia Navale di Livorno: storia, valori e formazione

Firenze, 12 marzo 2024 – Un evento per approfondire la conoscenza di un’istituzione che, sul nostro territorio, è impegnata nella formazione di Allievi Ufficiali della Marina italiana. A promuovere la conferenza “L’Accademia Navale: storia, valori e formazione degli Allievi Ufficiali, nel più ampio contesto delle esigenze di sicurezza marittima del nostro paese è stato il Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo, in interclub con il Firenze Brunelleschi e il Fiesole, con un incontro all’Hotel St. Regis Florence cui ha partecipato il Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, in veste di ospite d’onore. L’Ammiraglio Di Renzo ha aperto il suo intervento illustrando il compito principale della Marina, ovvero quello di mantenere aperte, sicure e continuamente fruibili le linee di comunicazione marittima, per assicurare la costante libertà dei flussi mercantili che alimentano il sistema economico del nostro Paese. Da questa esigenza - che modella la struttura della Squadra Navale – deriva, infatti, lo spettro di competenze etiche, organizzative e tecnico - scientifiche che devono essere sviluppate dal sistema formativo della Forza armata, in particolar modo dall’Accademia Navale. “La storia dell’allievo dell’Accademia Navale – sono le parole dell’Ammiraglio Di Renzo - è la storia di una metamorfosi: in Accademia si entra ragazzi e si esce Ufficiali di Marina, pronti ad affrontare le grandi sfide personali e professionali che il percorso di carriera presenta lungo la rotta.” L’incontro, arricchito dalla presenza di una rappresentanza di Allievi della 2^ Classe dell’Accademia, ha dato modo di approfondire ed apprezzare il prestigioso Istituto, cuore del sistema formativo della Marina Militare, e la Forza Armata, quotidianamente impegnata nei grandi spazi marittimi internazionali per la sicurezza e la tutela del sistema economico del nostro Paese. “La serata – è il commento della presidente del Rotary Firenze Sesto Michelangelo Anna Paola Capocchi -ci ha lasciato in dono la consapevolezza che la Marina Militare forgia Ufficiali e professionisti del mare, attraverso un’opera formativa complessa e ambiziosa.” AL termine dell’incontro la presidente Capocchi ha ringraziato tutti i membri dei club presenti, in particolare i presidenti Alfredo Meletti del Rotary Club Firenze Brunelleschi, Alessandro Tonelli del Rotary Club Fiesole e la Prof.ssa Francesca Avezzano Comes, past president del Firenze Sesto Michelangelo e fortemente legata all’Accademia Navale. Caterina Ceccuti