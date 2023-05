Accademia Autolinee: un anno straordinario 223 nuovi autisti formati e assunti

Arezzo, 13 maggio 2023 – Buon compleanno Accademia. La scuola che forma gratuitamente e assume i nuovi autisti di Autolinee Toscane compie un anno di vita. È stato un

anno straordinario: 223 neo-autisti assunti, di cui 76 già alla guida dei bus di Firenze e della Toscana; 11 classi già operative (7 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Siena e 1 a Pisa), altre 2 in rampa di lancio (Firenze e Siena). In pratica, una classe al mese.

Una tabella di marcia che ha consentito di tamponare la carenza di autisti soprattutto nel capoluogo toscano, e che ha immesso nuovi conducenti formati secondo gli standard del gruppo Ratpdev di cui Autolinee Toscane fa parte.

Ecco le ultime due classi appena partite. Nella sede di Peretola sono iniziate l’8 maggio le lezioni per 21 aspiranti autisti destinati a guidare i bus di Firenze:

16 uomini e 5 donne, il gruppo comprende giovanissimi ma anche over 29. L’altra classe appena partita (il 3 maggio) è destinata al servizio sul Dipartimento Nord (province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara). È formata da 15 studenti (4 donne). In rampa

di lancio invece due nuove classi che debutteranno all’inizio dell’estate: una di circa 20 addetti è destinata al Dipartimento Sud (Arezzo-Siena); l’altra è ancora dedicata a Firenze, per circa 25 addetti. In autunno partirà un nuovo ciclo di formazione.

Nel suo primo anno di vita Accademia ha adattato la sua formula alle diverse tipologie di candidature pervenute: è partita come percorso di apprendistato professionalizzante

per i giovani under 29 senza le patenti D e CQC (Carta di qualificazione del Conducente), entrambe necessarie per guidare i bus del TPL; poi si è aperta anche agli over 29 e a chi è già in possesso della sola patente D, avviando lo spin-off “Accademia solo

CQC”. Quest’ultimo è un percorso veloce: la CQC si può ottenere in soli due mesi. Infatti, i 13 corsisti che vi hanno partecipato stanno già per essere abilitati alla guida.

“Il successo di Accademia si riscontra non solo nei numeri: la sua formula sta ispirando altre aziende del TPL in Italia – spiega Gianni Bechelli, presidente di

Autolinee Toscane – Accademia ha aperto una strada moderna e innovativa per il reclutamento del personale di guida, in un periodo storico che, come sappiamo, è difficile a causa della carenza di autisti e della forte contrazione dell’offerta. Su questa formula

Autolinee Toscane ha creduto fortemente e ha investito risorse proprie”.

Accademia consente di conseguire le patenti specialistiche a costo zero (se prese privatamente le patenti D e CQC costano circa 4 mila euro). La formazione professionale

garantisce gli alti standard del gruppo Ratpdev, di cui fanno parte 107 filiali in 16 Paesi nel mondo, che gestiscono bus, tram, metro, funicolari, servizi per il turismo.

“Oltre alla formazione a costo zero, Accademia offre un’opportunità di lavoro stabile perché prevede l’assunzione immediata per il tempo del percorso formativo,

subito trasformabile in assunzione a tempo indeterminato, senza ulteriori attese, non appena viene terminata la formazione” dice Alessandro Stocchi, direttore delle risorse umane.

“Ringraziamo, per il sostegno che ci stanno dando, i nostri partner nella formazione (Cooaf, Autoscuola Gherardini, Autoscuola Viola e Synergie, Autoscuola 2GO

Pisa) ma soprattutto i dirigenti ed il personale della Motorizzazione civile per il loro grande impegno e supporto in questa operazione che da straordinaria sta diventando il canale principale di ingresso degli autisti in Autolinee Toscane” aggiunge Claudia

Magini,

responsabile dell’organizzazione e del reclutamento del personale.

Chi sono gli “accademici”? Il mondo di chi vuole fare l’autista di TPL è variegato. Nella quasi totalità dei casi, sono uomini e donne che provengono da altre esperienze

lavorative: c’è anche chi ha perso il lavoro a causa della crisi economica post-pandemia. La casistica delle esperienze lavorative è ampia: operai, padroncini e corrieri, ma anche addetti nella grande distribuzione, nel commercio e nella ristorazione, ex badanti

e pure un ex bagnino. Hanno conosciuto Accademia da amici e parenti, e attraverso i media. La percentuale delle donne tra i candidati di Accademia è del 20% circa (in generale le autiste a Autolinee Toscane sono circa l’8%).

Accademia è solo uno dei canali di reclutamento del personale di Autolinee Toscane. Esiste anche il canale del reclutamento classico, rivolto a autisti del TPL

di professione. Entro l’estate saranno circa 70 i nuovi autisti già formati, reclutati per tutta la Toscana secondo i canali tradizionali.

È sempre possibile presentare domanda per Accademia, le candidature sono sempre aperte anche perché il calendario formativo proseguirà anche dopo l’estate. Qui

di seguito il link al portale di Autolinee Toscane per il reclutamento del personale:

https://playyourjob.com/atbus/

Una volta entrati nel portale sarà sufficiente seguire i due percorsi:

- Selezione Accademia (percorso valido per tutte le tipologie di classi)

- Selezione Conducenti per chi ha già la patente D e CQC.