A11, tamponamento a catena sulla Firenze-Mare: coinvolte sette auto

Firenze, 22 settembre 2023 – Tamponamento a catena sull’autostrada A11 Firenze-Mare: coinvolte sette auto. Lo scontro è avvenuto, poco prima di mezzogiorno, all’altezza di Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Uno dei feriti, un uomo di 76 anni, è stato trasportato in ospedale a Careggi in codice giallo. In una della auto viaggiava anche una bimba di 9 anni, trasportata al Meyer in codice verde per controlli.

La circolazione è rimasta bloccata a lungo, con uscita obbligatoria a Sesto Fiorentino.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti gli agenti della Stradale e il personale di Autostrade.