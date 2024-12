Arezzo, 4 dicembre 2024 – A scuola di legalità con il Tenente Domenico Gaudio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena

La scuola di alfabetizzazione per stranieri del CPIA, che ha sede presso il Centro Creativo Casentino di Bibbiena Stazione, grazie alla collaborazione e l’interessamento dell’amministrazione comunale, sta portando avanti un progetto di educazione civica con il coinvolgimento di molte figure istituzionali del territorio come l’Arma dei Carabinieri, la Usl Toscana sud Est e il Centro per l’Impiego.

Nei giorni scorsi il Tenente Domenico Gaudio, il nuovo Comandante dei Carabinieri di Bibbiena, ha tenuto uno di queste lezioni di approfondimento sulla legalità.

Il Tenente Gaudio ha approfondito alcuni articoli fondamentali della Costituzione tra cui i concetti di libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di parola e libertà religiosa, uguaglianza tra uomo e donna, tutela del lavoro e lotta al caporalato. Ma ha anche parlato di legislazione penale in Italia e di famiglia. Gli studenti hanno fatto molte domande e dimostrando grande curiosità. Il Capitano ha fatto capire loro che l’inclusione è un percorso a doppio binario e i protagonisti, sia da un lato che dall’latro, devono impegnarsi parimenti a costruire delle opportunità concrete di vita comunitaria su valori condivisi.

L’obiettivo lo spiega l’insegnante Angela Provvedi: “Questi ragazzi, oltre che imparare lingua e cultura italiane, hanno bisogno di comprendere alcune dinamiche sociali per loro fondamentali, dalla legalità, alla salute, fino al lavoro. Credo sia necessario spiegare loro regole, diritti e doveri. Credo che la maggior parte di coloro che frequentano la scuola e hanno l’opportunità di conoscere più aspetti di convivenza civile, comprendendo meglio le norme di comportamento, potranno farne tesoro nella loro vita e magari insegnarle anche a altri. L’inclusione passa anche da questo processo di apprendimento”.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini: “Siamo contenti di poter sostenere il CPIA anche in questo percorso di educazione civica. Crediamo che l’integrazione debba passare dall’istruzione e dalla comprensione completa di meccanismi sociali e culturali di un determinato contesto”.

Il CPIA è una scuola per adulti che a Bibbiena organizzata in tre corsi, due A1 e uno A2 ovvero alfabetizzazione per stranieri e un diploma statale che rilascia un attestato di lungo soggiorno.

Gli iscritti complessivi sono 115 ragazzi e ragazze di tante nazionalità che si ritrovano nella sala esterna e luminosa del giardino del C3 per imparare la nostra lingua e la nostra cultura.