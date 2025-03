Arezzo, 14 marzo 2025 – A Lucignano “Conoscere per proteggersi”: studenti a lezione di protezione civile

Una parte teorica svolta in aula e poi tutti in piazza per conoscere da vicino gli uomini e le donne della Protezione Civile e i mezzi in dotazione

Si è svolta a Lucignano una delle tappe del progetto "Conoscere per proteggersi, perché la protezione civile siamo tutti noi", iniziativa che anche per l’anno scolastico 2024-2025 coinvolge le scuole del territorio aretino con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

L’incontro ha visto la partecipazione degli studenti della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, che hanno prima preso parte ad un’attività in aula dedicata ai rischi naturali e antropici e alle buone pratiche di protezione civile, per poi spostarsi in piazza, dove hanno potuto conoscere da vicino i mezzi e gli uomini della Protezione Civile: Vigili del Fuoco, operatori del soccorso sanitario, squadre antincendio boschivo e volontari delle associazioni di protezione civile.

Il progetto, promosso dalla Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Provinciale e dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile, si basa su un principio fondamentale: ogni cittadino deve essere parte attiva nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. La scuola, in questo contesto, rappresenta un interlocutore privilegiato per diffondere conoscenze e formare nuove generazioni sempre più consapevoli del proprio ruolo nel sistema della protezione civile.

La sindaca di Lucignano, anche in qualità di autorità locale di Protezione Civile, Roberta Casini, ha seguito le varie fasi dell’incontro e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Formare i più giovani sui temi della protezione civile significa investire sulla sicurezza di tutta la comunità. Conoscere i rischi e sapere come affrontarli permette di ridurre i danni in caso di calamità e rende ogni cittadino protagonista della tutela del proprio territorio. Il grande coinvolgimento degli studenti dimostra quanto sia fondamentale portare queste tematiche nelle scuole. Rivolgo un ringraziamento a tutti gli operatori, volontari e docenti che si sono resi disponibili per questa importante mattinata”.

Grazie alla collaborazione tra le istituzioni, i volontari e gli enti preposti alla gestione delle emergenze, “Conoscere per proteggersi” continua il suo percorso nelle scuole della provincia di Arezzo, con incontri che si susseguiranno fino a maggio, toccando vari Comuni.

Un’iniziativa con cui s’intende riconfermare l’importanza della conoscenza e della prevenzione, formando cittadini responsabili e preparati ad affrontare situazioni di emergenza con consapevolezza e competenza.