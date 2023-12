«A Cortona i regali diventano emozioni», lo shopping di Natale si fa nei negozi

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Due giovani che «rimbalzano» da una vetrina all’alta, due giovani che scelgono i «negozi fisici» per i loro regali di Natale. È questo il cuore del messaggio del video realizzato dalla Montagna cortonese insieme a Confesercenti e Confcommercio su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Cortona. Lo spot è online sulla pagina YouTube del Comune (all’indirizzo https://youtu.be/evGdqqvdJ-s) ed ha l’obiettivo di valorizzare i negozi del territorio. A pubblicarlo per primo sul proprio profilo Facebook è stato il sindaco Luciano Meoni che compare negli ultimi secondi.

«A Cortona i regali diventano emozioni - dichiara il primo cittadino - vogliamo rimarcare l’importanza della rete commerciale del nostro territorio, una rete fatta di aziende e di persone che ogni giorno lavorano per soddisfare i loro clienti. Non è la prima volta che scelgo di lanciare ai miei concittadini un messaggio di questo tipo, ma in questo Natale 2023 sento ancora più forte l’idea di condividere il valore delle imprese fisiche, dei negozi reali, coinvolgendo le associazioni di categoria».