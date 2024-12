9 dicembre, la notte di Irene Grandi nella “sua” Firenze

Firenze, 9 dicembre 2024 - Due divorzi, la malattia, lo yoga, e quella passione per la musica che stasera la porterà sul palco a Firenze.

Nel 2003 il primo matrimonio a Las Vegas con Alessandro Carotti, dopo appena un mese trascorso insieme. Nel 2010 la loro storia d’amore finisce e nel 2015 Irene conosce Lorenzo Doni con cui convola a nozze tre anni dopo in Sardegna, ma nel 2022 prendono strade diverse.

Dopo la fine del suo primo matrimonio, la cantante affronta un periodo difficile, di intensa sofferenza emotiva. Rischia di scivolare nel vortice della depressione. “Ero in crisi, disperata, stanchissima” ha raccontato la cantante, che a un certo punto ha sentito il bisogno di ritrovare sé stessa: “Così decisi di partire per Bali da sola, e lì ho scoperto un mondo nuovo, legato alla spiritualità e al potere della meditazione”. Da quel momento si dedica allo yoga, che è diventato una sua grande passione. Quest’anno ha deciso di fare un nuovo viaggio, ma questa volta insieme ai suoi fan.

A pochi giorni dalla ristampa dell'album del 2008 “Canzoni per Natale”, Irene Grandi continua a portare il suo “Fiera Di Me Tour” in tutta Italia, celebrando i 30 anni di carriera con un viaggio emozionante tra i suoi successi più amati. Immancabile la tappa nella sua Firenze, stasera al Teatro Verdi. “Canzoni per Natale” restituisce agli ascoltatori uno degli album di cover natalizie più amati e apprezzati. Nato nel 2008, il progetto ha segnato il debutto dell'artista fiorentina in una tradizione musicale molto diffusa nei Paesi anglosassoni: la realizzazione di un disco dedicato alle canzoni natalizie. Accolto come un'opera audace e originale, l’album ha messo in luce la straordinaria capacità di Irene Grandi di mescolare la tradizione con la sua anima rock, dando vita a un'opera unica nel suo genere.

Il disco raccoglierà i 12 brani della prima edizione – dai grandi classici del repertorio internazionale, come “Bianco Natale” e “Happy Xmas (War is Over)” di John Lennon, a pezzi del repertorio italiano, tra cui canzoni di Modugno, Mina e Morgan, Jovanotti, la riscrittura con Luca Carboni di “More Than Words” degli Extreme e il duetto con Alessandro Gassman su “Qualche stupido ti amo” (originariamente “Something Stupid”) – e l’inedito “Last Christmas”. “Una nuova canzone per il mio Canzoni per Natale – commenta Irene Grandi -. Una versione acustica di Last Christmas, che quest’anno compie 40 anni! La mia interpretazione, intima ma ritmata dalla fantastica chitarra di Leo di Dante, mette allegria! L’ha prodotta Pio Stefanini, che aveva arrangiato l’intero album quando venne pubblicato nel 2008. Felice di omaggiare i mitici Wham! Con questo brano cult degli anni ‘80! E Buon Natale a tutti!!!” Dopo la pubblicazione nel maggio scorso del singolo “Fiera di Me”, arricchito dalla supervisione ritmica di Stewart Copeland, e, in ottobre, del brano “Universo”, scritto appositamente per lei da Francesco Bianconi e Kaballà, Irene Grandi ha dato il via a novembre al suo tour. Ogni esibizione è un'esplosione di energia. Non semplici concerti, ma esperienze che toccano il cuore degli ascoltatori, un incontro magico tra Irene Grandi e il suo pubblico che celebra la musica in tutte le sue sfumature. Al suo fianco, sul palco, Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porterà il suo contributo come corista e polistrumentista. La direzione musicale del tour è di Marco Sabiu. Nasce oggi John Milton nato il 9 dicembre del 1608 a Londra. Nell'epoca successiva a quella shakespeariana è considerato tra i letterati britannici più influenti. Una sua celebre frase recita così: “La pace ha le sue vittorie, non meno celebri di quelle della guerra”.