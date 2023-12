9 dicembre 1979, addio al vaiolo. Il vaccino debellò la malattia

Firenze, 9 dicembre 2023 – Era il 9 dicembre del 1979 quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò la scomparsa del vaiolo. Era di due anni prima l'ultimo caso, registrato in Somalia. Un risultato raggiunto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa negli anni settanta in molti Paesi. Riserve del virus sono conservate in Russia e in America in due laboratori di massima sicurezza. Dietro questa storia c’è una curiosità non da poco.

La parola 'vaccino' deriva dal fatto che Edward Jenner, medico e naturalista britannico, utilizzò del materiale proveniente dalle mucche per realizzare la prima immunizzazione della storia, quella appunto contro il vaiolo, ma la realtà, dietro a quel nome, potrebbe essere un'altra. Lo afferma uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine, in cui analizzando un campione antico si è visto che il Dna contenuto assomiglia di più a quello del cavallo, animale citato dallo stesso Jenner fra quelli usati per gli esperimenti. Il campione analizzato dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino risale al 1902, ed è stato realizzato dalla compagnia Mulford di Philadelphia. Pur essendo stato prodotto un secolo dopo quelli di Jenner, precisano gli autori, è quello più vecchio mai analizzato. Dallo studio del Dna è emerso che le sequenze contenute assomigliano (con una precisione del 99,7%) a quelle del cavallo, e non della mucca. Alcune parti del genoma, inoltre, sono le stesse che si ritrovano nei vaccini contro il vaiolo più moderni.

Questi indizi, conclude lo studio, fanno pensare che il progenitore delle immunizzazioni non fosse un preparato ottenuto dalle mucche, anche perché lo stesso Jenner riportò di aver usato materiale di entrambi gli animali. "Durante il diciannovesimo secolo - scrivono - inoculi derivati dal vaiolo delle mucche o dei cavalli venivano usati interscambiabilmente per immunizzare contro la malattia umana. L'origine del preparato Mulford è sconosciuta, ma probabilmente era stato ottenuto dall'Europa, perché il vaiolo dei cavalli era assente nelle Americhe. L'identificazione di un legame tra un vaccino del 1900 e quelli moderni rafforza l'ipotesi che il virus dei cavalli sia il progenitore". Nasce oggi John Milton nato il 9 dicembre 1608 a Londra. Dopo aver scritto uno tra i più grandi poemi epici in lingua inglese, ‘Paradise Lost’ (Paradiso perduto), diede alle stampe ‘Paradise Regained’ (Paradiso riconquistato, 1671), diventando uno dei più celebri letterati britannici. Ha scritto: “Nessuno, eccetto i brav'uomini, può amare sinceramente la libertà; gli altri non amano la libertà, ma la licenza, la quale non ha mai avuto più scopo che sotto la tirannia”.