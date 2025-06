Arezzo, 14 giugno 2025 – 81 anni dalla scomparsa di Sante Tani, deposta oggi dalle liste civiche Scelgo Arezzo e Con Arezzo una corona di fiori in sua memoria

In occasione dell’81° anniversario della morte di Sante Tani, che ricorre domani sabato 15 giugno, una delegazione in rappresentanza della coalizione civica, guidata dal consigliere comunale di Scelgo Arezzo Marco Donati e da Alessandro Meucci, si è recato al cimitero comunale per rendere omaggio alla sua tomba e per deporre una corona di fiori in sua memoria.

Sante Tani, avvocato e figura di spicco della Resistenza aretina, fu presidente della sezione locale del Comitato di Liberazione Nazionale. Nel corso di quel tragico 15 giugno del 1944, venne assassinato nel carcere di Arezzo insieme al fratello Giuseppe, parroco di Casalenovole, e ad Aroldo Rossi, a poche settimane dalla liberazione della città.

“Ricordare Sante Tani – sottolinea Marco Donati – è un dovere per ogni aretino, significa onorare un esempio straordinario di coraggio civile e impegno politico. A distanza di 81 anni, il suo sacrificio continua a parlarci, richiamandoci all’importanza della memoria e alla necessità di difendere con fermezza i valori della democrazia e della libertà”.

“In un momento storico in cui si moltiplicano i segnali di disaffezione verso la politica e la partecipazione civica – spiega Alessandro Meucci, coordinatore Lista Civica delle Frazioni – Con Arezzo – è fondamentale ricordare chi ha dato la vita per affermare quei principi che oggi diamo troppo spesso per scontati. La storia di Sante Tani è parte della nostra identità collettiva”.