600 studenti stamani all’Auditorium Guido d’Arezzo Caurum Hall per “Le quattro stagioni” dell’Orchestra del Maggio

Arezzo, 2 febbraio 2024 – 600 le studentesse e gli studenti presenti stamani alla matinée dedicata a avvicinare ragazze e ragazzi delle scuole aretine alla musica classica insieme all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Grande successo per l’iniziativa tenutasi all’Auditorium Guido d’Arezzo Caurum Hall che corona la partnership strategica tra Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – e Caurum – azienda leader nel recupero, nell’ affinazione e nella trasformazione dei metalli preziosi che dal 2023 è partner istituzionale dell’Auditorium. 202 le alunne e gli alunni delle primarie, 230 delle secondarie di primo grado e 170 delle secondarie di secondo grado che hanno partecipato insieme agli insegnanti all’esecuzione de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi diretta dal Maestro Domenico Pierini.

“Questa attività organizzata da Caurum a cui siamo felici di aver collaborato – dice Lorenzo Cinatti – dimostra la sensibilità del partner individuato per l’Auditorium, che si fa parte attiva per diffondere la cultura alle nuove generazioni. Un’azione perfettamente allineata con gli obiettivi di Fondazione Guido d’Arezzo, che da anni lavora per offrire ai giovani un accesso privilegiato alla musica”.

“Caurum – spiega il management dell’azienda – da sempre attenta a dare rilievo alla città ed ai suoi concittadini e protesa a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della musica come strumento di comunicazione universale e di crescita sociale è fiera di essere stata mecenate di questa opportunità unica, educativa e formativa, grazie alla quale gli studenti si sono immersi nella bellezza della musica di Vivaldi dal vivo, in un’esperienza significativa e senza eguali”.