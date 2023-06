30 giugno 1972, quando venne introdotto il minuto da 61 secondi

Firenze, 29 giugno 2023 – Non tutti i minuti hanno 60 secondi. Ne esiste uno, infatti, che ne conta ben 61, uno in più rispetto a quelli stabiliti dalle convenzioni tradizionali. È stato introdotto nel 1972, e di solito cade proprio il 30 giugno, o in alcuni casi il 31 dicembre. Questa trovata dell’aggiunto di un secondo detto "intercalare" riguarda l'ultimo minuto della giornata, e la mezzanotte scatta non più alle 23 e 59 minuti e 59 secondi, ma dopo le 23 e 59 minuti e 60 secondi. Ma a cosa serve aggiungere un secondo in più? La ragione sta nella (troppa) precisione degli orologi atomici di tutto il mondo, che perdono un secondo circa nell’arco di ben 138 milioni di anni. Se gli orologi atomici sono super stabili, la Terra invece non lo è. E proprio la puntualità assoluta di questi orologi fa sì che non rispettino perfettamente le irregolarità del ritmo di rotazione del nostro Pianeta, dovute soprattutto agli effetti gravitazionali della Luna. Ed è per questa ragione che si è pensato di sincronizzare il tempo ‘artificiale’ col tempo solare o astronomico, ad intervalli specifici, attraverso quello che in inglese viene definito il ‘leap second’.

A cui si ricorre non sempre, ma solo quando la differenza tra il tempo coordinato universalmente e quello astronomico supera 0,9 secondi in valore assoluto. Spetta all’Iers, l’ente internazionale che comunica quando aggiustare gli orologi, ossia l’International Earth Rotation and Reference System Service, decidere quando è necessario l’aggiustamento temporale e apportare questa modifica. Il primo minuto da 61 secondi è stato introdotto il 30 giugno dal 1972, mentre l'ultimo (fino ad ora) è avvenuto il 31 dicembre del 2016. Si è ricorso al secondo intercalare fino ad oggi per 27 volte, e questo ci ha permesso di allineare i nostri orologi al ciclo dell'orbita terrestre. Quest’anno non è previsto nessun minuto da 61 secondi. Nel 2022 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha stabilito però che che dal 2035 il tempo universale astronomico potrà differire di oltre un secondo dal tempo coordinato universale. Nasce oggi Czeslaw Milosz nato il 30 giugno del 1911 a Szetejnie. Celebre poeta polacco, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1980. Nella poesia "Annalena" ha scritto: “A chi raccontiamo ciò che è accaduto sulla terra, per chi sistemiamo ovunque specchi enormi, nella speranza che riflettano qualcosa e non svanisca?”.