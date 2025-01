22 gennaio, la serata di due ‘toscanacci’: Fabio Canino e Andrea Muzzi sul palco

Firenze, 22 gennaio 2025 – Questa è la serata di due ‘toscanacci’ doc. Stiamo parlando di Fabio Canino e Andrea Muzzi, che saranno insieme sul palco del Teatro Puccini di Firenze dove portano in scena “Ma cosa ha in testa?!”. La trama è molto affascinante e promette il pieno di risate. Compiuti i 50 anni, il signor Marini decide di avvalersi per la prima volta nella sua vita di uno psicologo. Casualmente dal web sceglie un professionista. Purtroppo per lui, la scelta ricade sullo psicologo sbagliato. Il medico scelto, infatti, sta peggio di lui, è uno sbandato in curva, un uomo che ha smarrito i punti cardinali nella vita. Nello studio si ritrovano così due persone, in pratica due facce della stessa medaglia. I due discutono animatamente sulle tematiche esistenziali che li riguardano. Dalla paura della morte, alla voglia di restare giovani. Dalle botte ormonali, all’aumento del Psa. Dalla pancetta indelebile, alla paura della vecchiaia. Cosa fare? Come reagire? Tutto accade così in fretta. Per uscire dalle sabbie mobili ad entrambi servirebbe una guida, un sostegno. Insomma, avrebbero bisogno di uno psicologo, ma questa volta davvero bravo. Alla fine, psicologo e paziente concordano sulla stessa consapevolezza: il vero elisir della giovinezza è la leggerezza. Non bisognerebbe mai perdere la voglia di sorridere. Nemmeno nei momenti più cupi della vita.

Ma cosa ha in testa?! è una commedia molto divertente, dal ritmo comico incalzante che si interroga con leggerezza ed emotività sul senso della vita. Una commedia che scatena la coppia comica Canino & Muzzi. Il primo interpreta uno psicologo, all’apparenza cinico ma in realtà fragile ed emotivo. Il secondo, dà vita al paziente, una vittima che però a tratti sembra più forte dello stesso medico. “Ma cosa ha in testa?!”di Andrea Muzzi vede alla regia Stefano Messina, scene Alessandro Chiti, disegno luci Francesco Bàrbera, foto Manuela Giusto, coproduzione Attori & Tecnici - Fondazione Accademia dei Perseveranti. “Credo che l’analisi dovrebbe essere obbligatoria per tutti, vivremmo tutti molto meglio - dichiara Fabio Canino - ma soprattutto dovrebbe essere obbligatoria per i politici, non possiamo pagare noi le loro turbe una volta eletti!”. “Lo spettacolo è vagamente ispirato ad una sceneggiatura che realizzerò a primavera del 2025, per il cinema, ma è anche inconsapevolmente la storia dell’amicizia tra me e Fabio - dichiara Andrea Muzzi - Anche noi ci siamo persi e dopo 25 anni ci siamo ritrovati, all’insegna della leggerezza e dell’umorismo, che è sempre stato il trade union della nostra amicizia!”