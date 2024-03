2 marzo 1998, quando venne scoperta nello spazio una luna di… ghiaccio

Firenze, 2 marzo 2024 – Era il 2 marzo del 1998 quando giunsero i primi dati dalla sonda spaziale Galileo relativi al quarto satellite per dimensioni del pianeta Giove, chiamato Europa. All’epoca era solo una tesi quella della presenza, sotto la superficie ghiacciata, di oceani liquidi. Poi, nel 2022, gli scienziati aggiunsero un altro tassello: Europa, la luna ghiacciata di Giove, si confermava tra i migliori candidati per cercare forme di vita aliena nel Sistema Solare: sulla sua superficie ghiacciata esisterebbero infatti delle 'porte' dalle quali si avvicinerebbe alla superficie l'acqua degli oceani, nascosti sotto una decina di chilometri di ghiaccio. A ipotizzarlo è stato il gruppo dell'università americana di Stanford coordinato da Riley Culberg, nello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. "Europa, e ancor di più la luna di Saturno Encelado, offrono vari indizi sulla possibilità che esistano i presupposti per lo sviluppo di qualche forma di vita, o almeno i 'mattoncini' base per la vita", ha detto l'astrobiologa Daniela Billi, dell'Università di Roma Tor Vergata. Entrambe le lune hanno la caratteristica di essere coperte da uno spesso strato di ghiaccio di diversi chilometri e si suppone che al di sotto dello strato esista un grande oceano di acqua liquida scaldato dal calore proveniente dai rispettivi nuclei rocciosi. Caratteristiche che fanno immaginare che sotto i ghiacci esistano ambienti molto simili a quelli che forse hanno permesso la nascita della vita sulla Terra. Poi, nel 2023, un nuovo passo in avanti. Nell'oceano nascosto di una delle lune di Giove, Europa, potrebbe esserci anidride carbonica, uno degli ingredienti necessari alla vita. Da anni Europa è uno degli oggetti più studiati del Sistema Solare perchè si ritiene che sotto lo spesso strato di ghiaccio che la circonda esisterebbe un grande oceano di acqua liquida e più di una volta sono stati osservati pennacchi d'acqua simili a quelli prodotti da geyser. Caratteristiche che fanno ipotizzare che sotto chilometri di ghiaccio possano esserci le condizioni adatte a una qualche forma di vita. E ad arricchire ora lo scenario sono state le nuove osservazioni fatte dal telescopio Webb. Nasce oggi Walter Chiari nato il 2 marzo del 1924 a Verona. Pseudonimo di Walter Annichiarico, attore teatrale, cinematografico e televisivo, è stato uno dei più noti comici dello spettacolo italiano e uno degli esponenti di spicco della commedia insieme ad Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Nino Manfredi. Sulla sua tomba spicca un ironico epitaffio: “Amici, non piangete, è solo sonno arretrato”.