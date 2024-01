15 gennaio, è il Blue Monday. Ma il giorno più triste dell'anno si combatte a tavola

Firenze, 15 gennaio 2024 – Oggi è il giorno più triste dell’anno. Si chiama Blue Monday e cade ogni anno il terzo lunedì di gennaio. Tra le ragioni che spingerebbero le persone ad essere più depresse c’è la fine del periodo natalizio e il conseguente ritorno al lavoro dopo le vacanze. O ancora il sentire di avere una forma fisica non impeccabile e una lista di buoni propositi da nuovo anno ancora da sfogliare. Se a questo si aggiungono il rigido clima invernale e le giornate più corte, e il fatto che oggi è lunedì, ecco la combinazione perfetta per un carico di tristezza assicurata. Ma al Blue Monday c’è un rimedio. Secondo quanto afferma la Coldiretti, questa giornata grigia si può combattere a tavola con i cibi anti-tristezza che aiutano a ritrovare il buonumore aumentando il contenuto di serotonina nell'organismo e il benessere psicofisico: dalle mandorle al petto di pollo, dal provolone fino al tuorlo d'uovo. "Il segreto per recuperare il buonumore - sottolinea la Coldiretti - si trova nella tavola attraverso il consumo di cibi ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che si trova in alcuni comuni alimenti e che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B, aiuta ad aumentare i livelli di serotonina nell'organismo, il neurotrasmettitore che tra le sue funzioni svolge anche quella di regolare il tono dell'umore". Per iniziare bene il "lunedì blu" è meglio fare colazione a base di frutta secca, spiega Coldiretti, a partire dalle mandorle, uno dei prodotti più ricchi di triptofano con ben 398 milligrammi per 100 grammi di parte edibile (p.e.), magari accompagnate da latte o yogurt, considerato che anche i latticini "spingono" la serotonina. Per un pranzo leggero ma ricco di buonumore ci si può indirizzare verso il farro (198 mg per 100 g/p.e.) o una zuppa di legumi a partire da fagioli (226 mg per 100 g/p.e.) e lenticchie (202 mg per 100 g/p.e.), ma anche le uova, soprattutto il tuorlo (237 mg per 100 g/p.e.), sono un'alternativa interessante per chi non vuole arrendersi al cattivo umore. A cena si può scegliere carne bianca come quella di pollo (359 mg di triptofano per 100 g/p.e.) o di maiale oppure indirizzarsi sul pesce come orate o sarde, ma anche i formaggi possono aiutare il buonumore, dal provolone (336 mg di triptofano per 100 g/p.e.) al pecorino romano, dal parmigiano reggiano al grana padano, tutti con un contenuto di triptofano superiore ai 300 milligrammi. Per contorno vanno benissimo verdure come asparagi e spinaci, oppure i funghi, ma anche broccoli e spinaci, perché offrono un alto contenuto di vitamine e sali minerali che influenzano gli stati emotivi. Ma più in generale, conclude la confederazione, per garantirsi salute tutto l'anno è importante seguire i principi della dieta mediterranea che si è classificata come migliore dieta al mondo del 2024, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World's Report's. Nasce oggi Martin Luther King nato il 15 gennaio 1929 ad Atlanta, in Georgia, Stati Uniti. Era il 28 agosto del 1963 quando l'attivista, politico e pastore protestante statunitense, saliva sulle scale del Lincoln Memorial a Washington per pronunciare lo storico discorso 'I Have a Dream' nel quale il reverendo 34enne auspicava di vedere realizzato il sogno di una nazione libera da ingiustizie e oppressioni, e soprattutto dal razzismo. Un sogno per certi versi rimasto incompiuto. Ha detto: “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi: è l’indifferenza dei buoni”.