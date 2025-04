Zerocalcare, il fumettista ospite del Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi

ARezzo, 19 aprile 2025 – Torna ad Arezzo Zerocalcare, il fumettista sarà ospite del Centro Giovani Onda d’Urto di Villa Severi. Appuntamento stasera dalle 21 alle 23 per l’evento Borghetta Stile con Zerocalcare. Si parte con un talk e dibattito con Zerocalcare sul tema dei centri sociali. Cosa sono, come hanno influenzato carriera e vita dell’artista che sarà intervistato da: Sofia Chiapparo & Susy Cape. A seguire arriva Borghetta Sile lo storico party capitolino di musica dance anni ‘90 e 2000, da sempre attivi nel sociale vengono definiti Antagonisti Rumorosi del clubbing. Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech amatissimo fumettista italiano è nato in provincia di Arezzo nel 1983. Il nome d’arte «Zerocalcare» nacque quando, dovendo scegliersi un nome utente per partecipare a una discussione su Internet, s’ispirò al ritornello della pubblicità televisiva di un prodotto anti-calcare per ferro da stiro, che veniva trasmessa in quel momento. Cresciuto in Francia, Paese natio della madre, si trasferisce in seguito a Roma, dove inizia la sua attività di fumettista. Fin da ragazzo, esprime con la sua arte e i suoi racconti un intenso impegno politico e sociale, interessandosi ad esempio del controverso episodio relativo al G8 di Genova. La sua attività giovanile è molteplice e spazia dai festival di settore alle locandine, fino alle pubblicazioni per riviste specializzate. Il primo albo a fumetti di Zerocalcare, La profezia dell’armadillo, risale al 2011. Prodotto dal noto disegnatore Makkox, ottiene in pochissimo tempo un grande successo. L’autore apre così un blog, che in poco tempo viene seguito da centinaia di migliaia di appassionati lettori. Per Bao Publishing ha in seguito pubblicato dieci albi a fumetti, tra cui Scheletri, uscito ad ottobre 2020, e la storia di Natale A Babbo morto. Dopo averci fatto compagnia durante la pandemia con i video di Rebibbia Quaratine su You Tube, Michele Rech è tornato in presenza nel 2021 con due attesissime novità: il libro e la miniserie da sei puntate Strappare lungo i bordi, presentata alla Festa del Cinema di Roma e disponibile su Netflix. Scritta prima di Strappare lungo i bordi, ma realizzata dopo , esce sempre su Netflix anche la serie Questo mondo non mi renderà cattivo.