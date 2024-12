Arezzo, 9 dicembre 2024 – Visita alla mostra “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte” e all’esposizione "Il medioevo nella matita di Ugo De Vargas" Il Consiglio della Giostra del Saracino, organo istituzionale composto da rappresentanti di tutto il mondo giostresco, quartieri e associazioni, ha organizzato per sabato 14 dicembre alle ore 15 una visita guidata alla mostra “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte” tuttora in corso alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Sarà il curatore della mostra Riccardo Franci, responsabile dell'armeria del Museo Stibbert, a condurre i visitatori tra le sale espositive e a illustrarne il contenuto. L'esposizione è parte del progetto Terre degli Uffizi - ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei – e s’inserisce nelle celebrazioni dedicate ai 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari. A partire proprio dalla Giostra del Saracino, evento tanto celebrato nella città di Arezzo, la mostra documenta i giochi guerreschi, competizioni cavalleresche venute di moda nel Medioevo e proseguiti nel Rinascimento come anche il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte. La Toscana fu terreno fertile per questo tipo di manifestazioni, e ancora oggi non esiste città o borgo che non abbia mantenuto o riscoperto eventi di rievocazione storica, palii o giostre. Durante la visita sarà altresì visitabile, nella Biblioteca di Casa Bruschi, l’esposizione “Il medioevo nella matita di Ugo De Vargas”. De Vargas, com’era solito firmarsi, era specializzato in Medioevo e molte delle sue opere in mostra presentano ambienti, scene e personaggi ispirati a questo periodo storico, nonché disegni sulla Giostra del Saracino. De Vargas, infatti, è autore, assieme al poeta e scrittore Alberto Cavaliere, del poemetto eroicomico illustrato “La Giostra del Saracino” (1936), la prima pubblicazione a carattere nazionale sulla rievocazione aretina che contiene le illustrazioni di De Vargas, aretino nato a Bibbiena nel 1901, vignettista e illustratore del Marc'Aurelio, del Bertoldo, del Corriere dei Piccoli e delle principali riviste d’inizio Novecento. Il ritrovo, per i partecipanti, è davanti alla Casa Museo di Ivan Bruschi (Corso Italia, 14) alle ore 14.45. Prenotazione consigliata. Per info e prenotazioni scrivere un messaggio WhatsApp al numero 329.2610458 Il costo della visita guidata è di 8 euro a persona, comprensivi anche del catalogo della mostra, (per famiglie e/o coppie 8 euro con catalogo e 3 euro senza catalogo per l'altra persona).