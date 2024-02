ViolAurora con La Viola dalla A alla Z e il duo David Arienti ed Elisa Zito

Arezzo, 6 febbraio 2024 – Sabato 10 febbraio alle ore 22:00 al Circolo Culturale Arci Aurora torna ViolAurora con La Viola dalla A alla Z e il duo David Arienti | Elisa Zito con Impressioni musicali attraverso generi ed epoche differenti.

La seconda serata dedicata alla viola vede sul palco del Circolo Aurora l’aretina Elisa Zito e David Arienti due giovani violisti con esperienza classica e non solo. Il concerto sarà un viaggio che porterà gli ascoltatori verso sonorità, generi, stilemi ed estetiche differenti attraversando le varie epoche. Un pot-pourri musicale dove le sonorità intrecciate di due viole si faranno portavoci dei cambiamenti. Composizioni originali ed arrangiamenti postumi si alterneranno dando vita ad un concerto dinamico, colorato e vario.

David Arienti dopo il diploma conseguito presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del M° Renato Riccio inizia un percorso che lo porta a collaborare stabilmente con l’Orchestra Sinfonica di Milano Verdi e successivamente con diverse orchestre tra cui i Pomeriggi Musicali di Milano e come prima viola con l’Orchestra dell’Università Statale di Milano, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, OAV, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra del Festival di Bellagio, OFI, Orchestra del Festival Donizetti di Bergamo.

Elisa Zito inizia a dieci anni la formazione violinistica ad Arezzo. Nel 2012 viene ammessa al conservatorio Arrigo Boito di Parma . Consegue la laurea triennale in Viola nel 2017 e nel 2020 conclude il Biennio di Specializzazione in Musica Antica sotto la guida del Maestro Luca Giardini a Cesena. Nel 2015 vince l'audizione presso l'orchestra Giovanile Italiana che la porterà a lavorare con direttori quali Juraj Valčuha, Daniele gatti, John Axelrod,Giampaolo Pretto. Attualmente collabora con l’Orchestra Luigi Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti. Nel maggio 2023 vince l’audizione come violista presso l’Orchestra Nazionale Barocca dei conservatori.

Ingresso libero con tessera Arci.