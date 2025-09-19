Mattia mantiene le promesse
19 set 2025
Viaggio nella Hollywood degli anni Settanta con Romanelli Crowther

C'è questo dentro al libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni) che sarà presentato oggi Venerdì 19 settembre alle 18.30 presso CaMu - Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande

Arezzo, 19 settembre 2025 –  Viaggio nella Hollywood degli anni Settanta in un' atmosfera irreale da sogno contrapposta a una cruda realtà da incubo, sconvolta da amori, baruffe e tradimenti. C'è questo dentro al libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni) che sarà presentato oggi Venerdì 19 settembre alle 18.30 presso CaMu - Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande dall'autrice, l'attrice Carla Romanelli Crowther , originaria di Arezzo e protagonista della scena cinematografica e teatrale degli anni '70,'80,'90 tra Italia e Stati Uniti. Interverranno accanto all'autrice il presidente di Forum Risk in Sanità Vasco Giannotti, l'editore Jean Luc Bertoni, l'arpista Elisabetta Stanghellini, i protagonisti della serie cult “Spazio 1999” Barbara Bain e Nick Tate e Ian Ogilvy, protagonista della serie “Il Ritorno del Santo”. Dulcis in fundo, il messaggio del grande attore Franco Nero al quale è stata riconosciuta la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. "Trasportati dal "Vento Seduttore" incontreremo le celebrità di quei tempi - spiega Carla Romanelli Crowther - come Gregory Peck, Kirk Douglas, Charlie Chaplin e Jean Renoir, Roman Polanski, Sidney Poitier e Woody Allen. Conosceremo da vicino i sapienti della storia come Il Maestro di color che sanno, l'etruscologo Arcangelo Michele Migliarini e l'egittologo Francois Champollion che, mai rivali, unirono i loro "cari studi" per farne dono all'umanità Su tutti, il mitico critico del New York Times, mio ​​suocero Bosley Crowther”.

