Incontri all'Accademia Petrarca di Lettere, arti e scienze

Arezzo, 19 settembre 2025 – Dopo la sosta estiva, riprendono la serie di tornate accademiche dell'Accademia Petrarca di Lettere, arti e scienze n ella sede di Casa del Petrarca in via dell'Orto ad Arezzo e non solo. Tra gli appuntamenti oggi venerdì 19 settembre, alle ore 17,30, il Socio dr. Antonio Aldinucci, terrà una conferenza dal titolo Max Weber e Amintore Fanfani : il capitalismo del nord e la mercatura medievale: tra etica protestante e movimento francescano. Nel suo celebre libro L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Max Weber vede l'origine del capitalismo nella Riforma protestante. Nel 1934 un giovane Amintore Fanfani confuta tale tesi, rivendicandone l'origine nella mercatura medioevale italiana. In questo, una parte significativa riveste il movimento francescano, per quei paradossi di cui la storia è, a volte, fortunatamente piena. Un convegno il 20 settembre: dal primo al secondo Risorgimento. Dai garibaldini all'Imi, Internati Militari Italiani, organizzato dalla Sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini in collaborazione con l'Associazione Nazionale Divisione Acqui, che avrà luogo presso Casa Petrarca dalle 17,30 alle 19. Tra le varie ricorrenze del 20 settembre (presa di Porta Pia; nascita dell'unico premio Nobel per la Pace italiano: il garibaldino Ernesto Teodoro Moneta, la cui pronipote Alessandra sarà presente al convegno) si annovera anche il decreto con cui nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'8 settembre in "internati militari". Venerdì 26 settembre, alle ore 17,30, il prof. Attilio Brilli, già Ordinario di Letteratura angloamericana nell'Università di Siena e studioso di fama internazionale della letteratura di viaggio, parlerà sul tema Il Grand Tour e l'idea di Europa evidenziando l'importanza del Grand Tour nella genesi della condivisione di valori “europei” ancor oggi esistenti al di là dei nazionalismi alla luce del suo più recente volume intitolato Le vie del Grand Tour, Edizioni Il Mulino, Bologna 2025.