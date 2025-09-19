Mattia mantiene le promesse
19 set 2025
Il sacrificio del miele, arriva la lettura di poesie

Le letture ad opera dell’autore avverranno giovedì 25 settembre, alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il sacrificio del miele, arriva la lettura di poesie

È di Arezzo una delle voci più interessanti della poesia contemporanea. Massimo Triolo si è già affermato con diverse raccolte di prestigio, uscite per i tipi di un editore raffinato come Raffaelli di Rimini.

La sua ultima silloge, Il sacrificio del miele (2024), conferma la voce sicura e originale dello scrittore aretino. A partire dal titolo, una citazione da Così parlò Zarathustra, in cui il miele sta a indicare la felicità della vita, sì, la sazietà raggiunta ma anche ciò a cui possiamo rinunciare per qualcosa di più grande, per una ricerca che va più a fondo. Ogni lirica apre una diversa porta, vivida e ricca di immagini in cui è difficile non riconoscersi. Così Triolo si addentra tra echi ricercati e musicali e dirette invocazioni, tra spazi autobiografici, familiari, e pamphlet in rima che parlano con lucidità al nostro presente.

Le letture ad opera dell’autore avverranno giovedì 25 settembre, alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15.

L’evento sarà gratuito. Per informazioni, contattare la Libreria Mondadori al numero 0575 083162.

